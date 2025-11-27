https://1prime.ru/20251127/kreditovanie-864986330.html
Правительство выделит еще около 1 миллиарда рублей на льготное кредитование
2025-11-27T10:33+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до конца года направит еще около одного миллиарда рублей на льготное кредитование инвестпроектов в сфере туризма, общий объем финансирования на год составил более 26 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "До конца 2025 года правительство дополнительно направит почти один миллиард рублей на субсидирование льготных займов для создания туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительное финансирование позволит продолжить субсидирование льготных кредитов, которые выданы на реализацию инвестиционных проектов, в том числе по строительству и реконструкции гостиниц, созданию горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений. В пресс-службе уточнили, что общий объем направленных на реализацию программы льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма средств в 2025 году составил более 26 миллиардов рублей.
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до конца года направит еще около одного миллиарда рублей на льготное кредитование инвестпроектов в сфере туризма, общий объем финансирования на год составил более 26 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
"До конца 2025 года правительство дополнительно направит почти один миллиард рублей на субсидирование льготных займов для создания туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительное финансирование позволит продолжить субсидирование льготных кредитов, которые выданы на реализацию инвестиционных проектов, в том числе по строительству и реконструкции гостиниц, созданию горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений.
В пресс-службе уточнили, что общий объем направленных на реализацию программы льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма средств в 2025 году составил более 26 миллиардов рублей.
