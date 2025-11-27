Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство выделит еще около 1 миллиарда рублей на льготное кредитование - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/kreditovanie-864986330.html
Правительство выделит еще около 1 миллиарда рублей на льготное кредитование
Правительство выделит еще около 1 миллиарда рублей на льготное кредитование - 27.11.2025, ПРАЙМ
Правительство выделит еще около 1 миллиарда рублей на льготное кредитование
Правительство России до конца года направит еще около одного миллиарда рублей на льготное кредитование инвестпроектов в сфере туризма, общий объем... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T10:33+0300
2025-11-27T10:38+0300
туризм
бизнес
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_0:141:3391:2048_1920x0_80_0_0_94a6588f1ce622b0716581e3a4e479cd.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до конца года направит еще около одного миллиарда рублей на льготное кредитование инвестпроектов в сфере туризма, общий объем финансирования на год составил более 26 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин. "До конца 2025 года правительство дополнительно направит почти один миллиард рублей на субсидирование льготных займов для создания туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - говорится в сообщении. Отмечается, что дополнительное финансирование позволит продолжить субсидирование льготных кредитов, которые выданы на реализацию инвестиционных проектов, в том числе по строительству и реконструкции гостиниц, созданию горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений. В пресс-службе уточнили, что общий объем направленных на реализацию программы льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма средств в 2025 году составил более 26 миллиардов рублей.
https://1prime.ru/20251125/mishustin-864926164.html
https://1prime.ru/20251124/pravitelstvo--864858736.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84269/34/842693463_437:0:3168:2048_1920x0_80_0_0_7b72470b5c5eed6d80a8953c2d418242.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
туризм, бизнес, михаил мишустин
Туризм, Бизнес, Михаил Мишустин
10:33 27.11.2025 (обновлено: 10:38 27.11.2025)
 
Правительство выделит еще около 1 миллиарда рублей на льготное кредитование

Правительство направит еще около 1 миллиарда рублей на льготное кредитование

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкДом правительства РФ.
Дом правительства РФ. - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России до конца года направит еще около одного миллиарда рублей на льготное кредитование инвестпроектов в сфере туризма, общий объем финансирования на год составил более 26 миллиардов рублей, сообщили в пресс-службе правительства.
Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр России Михаил Мишустин.
Строительство жилого комплекса - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Правительство увеличило размер возмещения по льготным ипотечным займам
25 ноября, 15:49
"До конца 2025 года правительство дополнительно направит почти один миллиард рублей на субсидирование льготных займов для создания туристической инфраструктуры в рамках нацпроекта "Туризм и гостеприимство", - говорится в сообщении.
Отмечается, что дополнительное финансирование позволит продолжить субсидирование льготных кредитов, которые выданы на реализацию инвестиционных проектов, в том числе по строительству и реконструкции гостиниц, созданию горнолыжных курортов, аквапарков и парков развлечений.
В пресс-службе уточнили, что общий объем направленных на реализацию программы льготного кредитования инвестпроектов в сфере туризма средств в 2025 году составил более 26 миллиардов рублей.
Здание Дома правительства РФ - ПРАЙМ, 1920, 24.11.2025
Правительство направит 14 миллиардов рублей на зарплаты бюджетникам
24 ноября, 10:12
 
ТуризмБизнесМихаил Мишустин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала