Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной
Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной - 27.11.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной
Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице Ларисе Долиной
27.11.2025
2025-11-27T12:25+0300
2025-11-27T12:25+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице Ларисе Долиной, передает корреспондент РИА Новости. "Кассационную жалобу Лурье... оставить без удовлетворения", - огласила решение судья. Жалоба была рассмотрена коллегией из тройки судей в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку в заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной. Сама она в суд не явилась, как и Лурье. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице Ларисе Долиной, передает корреспондент РИА Новости.
"Кассационную жалобу Лурье... оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.
Жалоба была рассмотрена коллегией из тройки судей в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку в заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной. Сама она в суд не явилась, как и Лурье.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы
удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
