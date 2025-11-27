Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной - 27.11.2025
Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной
Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной - 27.11.2025, ПРАЙМ
Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной
Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице Ларисе Долиной,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T12:25+0300
2025-11-27T12:25+0300
недвижимость
бизнес
общество
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/09/08/861954584_0:522:1337:1274_1920x0_80_0_0_1f230a0c8b65b06f91cb61d4090643b7.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице Ларисе Долиной, передает корреспондент РИА Новости. "Кассационную жалобу Лурье... оставить без удовлетворения", - огласила решение судья. Жалоба была рассмотрена коллегией из тройки судей в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку в заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной. Сама она в суд не явилась, как и Лурье. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
москва
недвижимость, бизнес, общество , москва
Недвижимость, Бизнес, Общество , МОСКВА
12:25 27.11.2025
 
Суд отклонил жалобу покупательницы квартиры Ларисы Долиной

Суд оставил право собственности на квартиру в Хамовниках Ларисе Долиной

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкПевица Лариса Долина.
Певица Лариса Долина. - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Певица Лариса Долина.. Архивное фото
© РИА Новости . Илья Питалев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности на недвижимость певице Ларисе Долиной, передает корреспондент РИА Новости.
"Кассационную жалобу Лурье... оставить без удовлетворения", - огласила решение судья.
Жалоба была рассмотрена коллегией из тройки судей в закрытом режиме. На этом настаивала юрист певицы, поскольку в заседании оглашались данные медицинской экспертизы, проведенной Долиной. Сама она в суд не явилась, как и Лурье.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Статуя Фемиды в суде - ПРАЙМ, 1920, 21.10.2025
Суд отложил рассмотрение дела о мошенничестве с квартирой Долиной
21 октября, 16:28
 
НедвижимостьБизнесОбществоМОСКВА
 
 
