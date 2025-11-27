https://1prime.ru/20251127/kvartira-864988826.html

Покупательница квартиры Долиной обратится в Верховный суд

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Покупательница квартиры певицы Ларисы Долиной подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной, заявила РИА Новости ее адвокат Светлана Свириденко. Кассационный суд сегодня отклонил соответствующую жалобу Полины Лурье на решение нижестоящих судов. "Мы обжалуем решение в Верховный суд", - сказала собеседница агентства. В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.

