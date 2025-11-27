https://1prime.ru/20251127/likhachev-865006385.html

"Росатом" наладил конвейерное производство ядерных реакторов малой мощности

"Росатом" наладил конвейерное производство ядерных реакторов малой мощности - 27.11.2025, ПРАЙМ

"Росатом" наладил конвейерное производство ядерных реакторов малой мощности

"Росатом" наладил "конвейерное" производство ядерных энергетических реакторов малой мощности, России и миру нужны сотни таких установок, заявил журналистам... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T23:32+0300

2025-11-27T23:32+0300

2025-11-27T23:32+0300

росатом

россия

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/15/861025962_0:0:2976:1674_1920x0_80_0_0_3189df4d285593752ec0a698dd563ff5.jpg

СИРИУС, 27 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" наладил "конвейерное" производство ядерных энергетических реакторов малой мощности, России и миру нужны сотни таких установок, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Если смотреть на выпуск реакторов малой мощности для атомных ледоколов и плавучих АЭС, то можно говорить, что в России налажено их промышленное конвейерное производство, сказал Лихачев журналистам на полях V Конгресса молодых ученых. "Мир требует новых форм, новых форм атомной генерации. Речь идет о том, что потребности в малой мощности исчисляются сотнями таких реакторов", - отметил глава "Росатома". Он напомнил, что в России реализуются проекты по атомным энергоблокам мощностью в десятки и единицы мегаватт. "Возможно, появятся и реакторы микромощности, до 1 мегаватта", - добавил Лихачев. Реакторы малой мощности РИТМ-200, изначально разработанные для новейших российских серийных атомных ледоколов, стали основой и проектов "Росатома" по наземным АЭС малой мощности. Также реакторы этого типа будут использоваться на модернизированных плавучих атомных энергоблоках. Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.

https://1prime.ru/20251127/rosatom-864999031.html

https://1prime.ru/20251127/putin-864994387.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

росатом, россия, энергетика