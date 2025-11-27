Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" наладил конвейерное производство ядерных реакторов малой мощности - 27.11.2025
"Росатом" наладил конвейерное производство ядерных реакторов малой мощности
СИРИУС, 27 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" наладил "конвейерное" производство ядерных энергетических реакторов малой мощности, России и миру нужны сотни таких установок, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев. Если смотреть на выпуск реакторов малой мощности для атомных ледоколов и плавучих АЭС, то можно говорить, что в России налажено их промышленное конвейерное производство, сказал Лихачев журналистам на полях V Конгресса молодых ученых. "Мир требует новых форм, новых форм атомной генерации. Речь идет о том, что потребности в малой мощности исчисляются сотнями таких реакторов", - отметил глава "Росатома". Он напомнил, что в России реализуются проекты по атомным энергоблокам мощностью в десятки и единицы мегаватт. "Возможно, появятся и реакторы микромощности, до 1 мегаватта", - добавил Лихачев. Реакторы малой мощности РИТМ-200, изначально разработанные для новейших российских серийных атомных ледоколов, стали основой и проектов "Росатома" по наземным АЭС малой мощности. Также реакторы этого типа будут использоваться на модернизированных плавучих атомных энергоблоках. Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
23:32 27.11.2025
 
СИРИУС, 27 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" наладил "конвейерное" производство ядерных энергетических реакторов малой мощности, России и миру нужны сотни таких установок, заявил журналистам генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев.
Если смотреть на выпуск реакторов малой мощности для атомных ледоколов и плавучих АЭС, то можно говорить, что в России налажено их промышленное конвейерное производство, сказал Лихачев журналистам на полях V Конгресса молодых ученых.
"Мир требует новых форм, новых форм атомной генерации. Речь идет о том, что потребности в малой мощности исчисляются сотнями таких реакторов", - отметил глава "Росатома".
Он напомнил, что в России реализуются проекты по атомным энергоблокам мощностью в десятки и единицы мегаватт. "Возможно, появятся и реакторы микромощности, до 1 мегаватта", - добавил Лихачев.
Реакторы малой мощности РИТМ-200, изначально разработанные для новейших российских серийных атомных ледоколов, стали основой и проектов "Росатома" по наземным АЭС малой мощности. Также реакторы этого типа будут использоваться на модернизированных плавучих атомных энергоблоках.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
