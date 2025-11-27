https://1prime.ru/20251127/lukashenko-864987225.html

Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. | 27.11.2025, ПРАЙМ

МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. "Всё вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин - ред.), готовимся к войне, а по всем фактам - они", - заявил глава белорусского государства на саммите ОДКБ в Бишкеке в узком составе, его слова приводит агентство Белта.

