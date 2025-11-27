Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко - 27.11.2025
Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко
Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко - 27.11.2025, ПРАЙМ
Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T11:07+0300
2025-11-27T11:07+0300
россия
запад
белоруссия
бишкек
мировая экономика
александр лукашенко
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/1b/858961004_0:0:3068:1726_1920x0_80_0_0_7ed1a0100a5014235212690a7fa8ebaa.jpg
МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. "Всё вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин - ред.), готовимся к войне, а по всем фактам - они", - заявил глава белорусского государства на саммите ОДКБ в Бишкеке в узком составе, его слова приводит агентство Белта.
россия, запад, белоруссия, бишкек, александр лукашенко, владимир путин
РОССИЯ, ЗАПАД, БЕЛОРУССИЯ, Бишкек, Мировая экономика, Александр Лукашенко, Владимир Путин
11:07 27.11.2025
 
Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко

Лукашенко: западные политики целенаправленно готовятся к войне

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что западные политики целенаправленно готовятся к войне.
"Всё вышеперечисленное в совокупности с агрессивной риторикой свидетельствует о том, что западные политики целенаправленно готовятся к войне. Не мы, Владимир Владимирович (президент России Владимир Путин - ред.), готовимся к войне, а по всем фактам - они", - заявил глава белорусского государства на саммите ОДКБ в Бишкеке в узком составе, его слова приводит агентство Белта.
РОССИЯ ЗАПАД БЕЛОРУССИЯ Бишкек Александр Лукашенко Владимир Путин
 
 
