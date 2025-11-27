https://1prime.ru/20251127/lukashenko-864990311.html
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине - 27.11.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T14:10+0300
2025-11-27T14:10+0300
2025-11-27T14:10+0300
мировая экономика
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141572_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_85efef60c4a46cf4f7aa251ffa9921d2.jpg
МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же "агрессоры" с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.). Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником в мирном урегулировании. Его высказывания в беседе с журналистами опубликовала пресс-служба главы белорусского государства. По словам президента, Минск готов стать площадкой для переговоров. "Я вчера сказал: если это надо (а это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда - нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали без США), самый нормальный вопрос - вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, - пожалуйста, милости просим", - сказал белорусский лидер.
https://1prime.ru/20251127/lukashenko-864987225.html
белоруссия
украина
минск
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141572_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_91464e57e90ca65504462e3430eb509e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МИНСК, Александр Лукашенко
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине
Лукашенко заявил, что не стремится быть посредником на переговорах по Украине