Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/lukashenko-864990311.html
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине - 27.11.2025, ПРАЙМ
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T14:10+0300
2025-11-27T14:10+0300
мировая экономика
белоруссия
украина
минск
александр лукашенко
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141572_0:164:3058:1884_1920x0_80_0_0_85efef60c4a46cf4f7aa251ffa9921d2.jpg
МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине. "Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же "агрессоры" с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.). Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником в мирном урегулировании. Его высказывания в беседе с журналистами опубликовала пресс-служба главы белорусского государства. По словам президента, Минск готов стать площадкой для переговоров. "Я вчера сказал: если это надо (а это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда - нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали без США), самый нормальный вопрос - вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, - пожалуйста, милости просим", - сказал белорусский лидер.
https://1prime.ru/20251127/lukashenko-864987225.html
белоруссия
украина
минск
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/04/1d/857141572_164:0:2895:2048_1920x0_80_0_0_91464e57e90ca65504462e3430eb509e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мировая экономика, белоруссия, украина, минск, александр лукашенко
Мировая экономика, БЕЛОРУССИЯ, УКРАИНА, МИНСК, Александр Лукашенко
14:10 27.11.2025
 
Лукашенко заявил, что не намерен быть посредником на переговорах по Украине

Лукашенко заявил, что не стремится быть посредником на переговорах по Украине

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк Президент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Президент Белоруссии Александр Лукашенко . Архивное фото
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МИНСК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил журналистам, что не стремится быть посредником на переговорах по урегулированию конфликта на Украине.
"Я не люблю никакого посредничества. Какой я буду посредник? Мы же "агрессоры" с Владимиром Владимировичем (Путиным – ред.). Вы же слышите: все согласны вести переговоры в Беларуси, сотрудничать с Беларусью. Кроме Володи Зеленского. Я в чем ему насолил? Поэтому я не стремлюсь к этому", - сказал Лукашенко, отвечая на вопрос, готов ли он стать посредником в мирном урегулировании. Его высказывания в беседе с журналистами опубликовала пресс-служба главы белорусского государства.
По словам президента, Минск готов стать площадкой для переговоров.
"Я вчера сказал: если это надо (а это самый оптимальный момент и для того, чтобы исправить то, что было тогда - нормандская эта четверка, когда европейцы приезжали без США), самый нормальный вопрос - вернуться или продолжить переговоры, которые были проведены в 2015 году. Если да, - пожалуйста, милости просим", - сказал белорусский лидер.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Запад целенаправленно готовится к войне, заявил Лукашенко
11:07
 
Мировая экономикаБЕЛОРУССИЯУКРАИНАМИНСКАлександр Лукашенко
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала