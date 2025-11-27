https://1prime.ru/20251127/minpromtorg-864979623.html
В Минпромторге прокомментировали российско-таиландский инвестиционный форум
В Минпромторге прокомментировали российско-таиландский инвестиционный форум
ПХУКЕТ (Таиланд), 27 ноя – ПРАЙМ. Проходящий на острове Пхукет Российско-Таиландский инвестиционный форум представляет собой эффективный инструмент налаживания взаимопонимания между участниками двустороннего сотрудничества в торгово-экономической и инвестиционной сферах, рассказал РИА Новости на полях мероприятия заместитель министра промышленности и торговли РФ Алексей Груздев.
"Я много лет уже занимаюсь построением отношений с Таиландом, но такого масштабного форума не помню. Даже то, что мы делали в 2019 году в Бангкоке – тогда форум был достаточно представительный, но, конечно, он был далек от того масштаба, который мы видим здесь", - сказал агентству замглавы минпромторга России.
Замминистра отметил, что трехдневная программа форума, посвященная практически всем направлениям существующего и потенциального сотрудничества России и Таиланда, должна, по его мнению, дать необходимый объединяющий эффект и укрепить взаимопонимание между деловыми сообществами двух стран.
"В первый день форума многие говорили, например, о том, что нам не хватает информации друг о друге, о наших возможностях. Такое мероприятие – как раз и есть самый прямой и эффективный инструмент устранения вот этого дефицита актуальной информации о возможностях друг друга", - сказал Груздев.
Он подчеркнул, что организатор форума, Российско-Таиландский деловой совет, представляет собой яркий пример того, как активные предприниматели могут объединять деловые круги.
"В Таиланде этот механизм заработал в полный рост: пришел (на пост председателя Российско-Таиландского делового совета – ред.) молодой промышленник Иван Демченко, который возглавляет металлургическую компанию. Он начинал с торговли здесь своей продукцией, а потом увлек и объединил своим примером деловые круги, и сегодня очень активно работает в поисках новых направлений сотрудничества", - продолжил замглавы минпромторга России.
Он отметив, что многие российские предприниматели, ориентируясь на успешный опыт председателя делового совета в этой стране, рассматривают возможности для расширения своего присутствия в регионе и в Таиланде в частности.
Российско-Таиландский инвестиционный форум проходит в таиландской островной провинции Пхукет 26-28 ноября. В мероприятии участвуют более 200 российских и таиландских компаний. В пленарных заседаниях и тематических сессиях форума принимают участие более 400 инвесторов и экспертов в сфере инвестиций.
