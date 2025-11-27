Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20% - 27.11.2025
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20%
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20% - 27.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20%
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции между странами на 20% в январе-сентябре этого года, сообщил Минсельхоз РФ. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T20:35+0300
2025-11-27T20:35+0300
россия
сельское хозяйство
иран
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции между странами на 20% в январе-сентябре этого года, сообщил Минсельхоз РФ. "Иран – важный и крупный партнёр России в сфере АПК. За девять месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 20%", - говорится в сообщении. Также там отметили, что в этом году возобновлен экспорт минеральных удобрений в Иран.
иран
рф
россия, сельское хозяйство, иран, рф, минсельхоз
РОССИЯ, Сельское хозяйство, ИРАН, РФ, Минсельхоз
20:35 27.11.2025
 
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20%

Россия и Иран увеличили торговлю сельхозпродукцией за 9 месяцев на 20%

© fotolia.com / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Флаг Ирана. Архивное фото
© fotolia.com / aaastocks
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции между странами на 20% в январе-сентябре этого года, сообщил Минсельхоз РФ.
"Иран – важный и крупный партнёр России в сфере АПК. За девять месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 20%", - говорится в сообщении.
Также там отметили, что в этом году возобновлен экспорт минеральных удобрений в Иран.
РОССИЯСельское хозяйствоИРАНРФМинсельхоз
 
 
