Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20%

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции между странами на 20% в январе-сентябре этого года, сообщил Минсельхоз РФ. "Иран – важный и крупный партнёр России в сфере АПК. За девять месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 20%", - говорится в сообщении. Также там отметили, что в этом году возобновлен экспорт минеральных удобрений в Иран.

