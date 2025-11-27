https://1prime.ru/20251127/minselkhoz-865000375.html
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20%
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20% - 27.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20%
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции между странами на 20% в январе-сентябре этого года, сообщил Минсельхоз РФ. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T20:35+0300
2025-11-27T20:35+0300
2025-11-27T20:35+0300
россия
сельское хозяйство
иран
рф
минсельхоз
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_0:152:2000:1277_1920x0_80_0_0_e01605c37215b0c085e87b5542284594.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции между странами на 20% в январе-сентябре этого года, сообщил Минсельхоз РФ. "Иран – важный и крупный партнёр России в сфере АПК. За девять месяцев текущего года товарооборот сельхозпродукции между странами вырос на 20%", - говорится в сообщении. Также там отметили, что в этом году возобновлен экспорт минеральных удобрений в Иран.
https://1prime.ru/20251127/putin-864996100.html
иран
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76307/85/763078569_208:0:1985:1333_1920x0_80_0_0_7849020d1e16d4dbac1abe5926ef8add.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельское хозяйство, иран, рф, минсельхоз
РОССИЯ, Сельское хозяйство, ИРАН, РФ, Минсельхоз
Россия и Иран нарастили товарооборот сельхозпродукции на 20%
Россия и Иран увеличили торговлю сельхозпродукцией за 9 месяцев на 20%