https://1prime.ru/20251127/mishustin-864992918.html

Мишустин призвал не ослаблять бюджетную дисциплину

Мишустин призвал не ослаблять бюджетную дисциплину - 27.11.2025, ПРАЙМ

Мишустин призвал не ослаблять бюджетную дисциплину

Важно не ослаблять бюджетную дисциплину, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T16:20+0300

2025-11-27T16:20+0300

2025-11-27T16:20+0300

россия

михаил мишустин

правительство рф

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/0f/860746336_0:117:3160:1895_1920x0_80_0_0_f52dc1fcafdc0ae20d038195909ee1fb.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Важно не ослаблять бюджетную дисциплину, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин. "Коллеги, до конца года осталось чуть больше месяца, и, конечно, важно не ослаблять бюджетную дисциплину, дальше создавать заделы на будущий год для достижения целей и развития, которые поставлены президентом", - сказал он на заседании кабмина.

https://1prime.ru/20251127/plan-864992499.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, михаил мишустин, правительство рф