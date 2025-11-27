https://1prime.ru/20251127/mosbirzha-864982841.html
"Базис" планирует провести IPO на Московской бирже
"Базис" планирует провести IPO на Московской бирже - 27.11.2025, ПРАЙМ
"Базис" планирует провести IPO на Московской бирже
Дочерняя компания "Ростелекома" "Базис" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T09:02+0300
2025-11-27T09:02+0300
2025-11-27T09:02+0300
рынок
акции
бизнес
ростелеком
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9e6f00c489bb09c4cbb763ae53b9df3.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Ростелекома" "Базис" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании. "ПАО "Группа Компаний "Базис".., крупнейший российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO...) обыкновенных акций... с листингом на Московской бирже", - сказано в сообщении. Уточняется, что объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга - сбора заявок от инвесторов на покупку новых ценных бумаг, ожидаемого в декабре текущего года.
https://1prime.ru/20251120/aktsii-864760183.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_cddc37e76e468307dc604588a5c841ff.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
рынок, акции, бизнес, ростелеком
Рынок, Акции, Бизнес, Ростелеком
"Базис" планирует провести IPO на Московской бирже
Дочерняя компания "Ростелекома" "Базис" планирует провести IPO на Московской бирже
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Ростелекома" "Базис" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Группа Компаний "Базис".., крупнейший российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO...) обыкновенных акций... с листингом на Московской бирже", - сказано в сообщении.
Уточняется, что объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга - сбора заявок от инвесторов на покупку новых ценных бумаг, ожидаемого в декабре текущего года.
Акции "Дом.РФ" в начале вторичных торгов котируются выше уровня IPO