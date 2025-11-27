https://1prime.ru/20251127/mosbirzha-864982841.html

"Базис" планирует провести IPO на Московской бирже

"Базис" планирует провести IPO на Московской бирже - 27.11.2025, ПРАЙМ

"Базис" планирует провести IPO на Московской бирже

Дочерняя компания "Ростелекома" "Базис" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже,... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T09:02+0300

2025-11-27T09:02+0300

2025-11-27T09:02+0300

рынок

акции

бизнес

ростелеком

https://cdnn.1prime.ru/img/83188/09/831880964_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_f9e6f00c489bb09c4cbb763ae53b9df3.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Ростелекома" "Базис" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании. "ПАО "Группа Компаний "Базис".., крупнейший российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO...) обыкновенных акций... с листингом на Московской бирже", - сказано в сообщении. Уточняется, что объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга - сбора заявок от инвесторов на покупку новых ценных бумаг, ожидаемого в декабре текущего года.

https://1prime.ru/20251120/aktsii-864760183.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

рынок, акции, бизнес, ростелеком