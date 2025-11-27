Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Базис" планирует провести IPO на Московской бирже
2025-11-27T09:02+0300
2025-11-27T09:02+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Ростелекома" "Базис" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании. "ПАО "Группа Компаний "Базис".., крупнейший российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO...) обыкновенных акций... с листингом на Московской бирже", - сказано в сообщении. Уточняется, что объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга - сбора заявок от инвесторов на покупку новых ценных бумаг, ожидаемого в декабре текущего года.
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Дочерняя компания "Ростелекома" "Базис" объявляет о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже, говорится в сообщении компании.
"ПАО "Группа Компаний "Базис".., крупнейший российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO...) обыкновенных акций... с листингом на Московской бирже", - сказано в сообщении.
Уточняется, что объем предложения и ценовой диапазон будут объявлены непосредственно перед началом процесса букбилдинга - сбора заявок от инвесторов на покупку новых ценных бумаг, ожидаемого в декабре текущего года.
Банк Дом.РФ
Акции "Дом.РФ" в начале вторичных торгов котируются выше уровня IPO
20 ноября, 16:29
 
Заголовок открываемого материала