МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенничества
МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенничества - 27.11.2025, ПРАЙМ
МВД предупредило пенсионеров о новой схеме мошенничества
Мошенники выманивают пенсионные накопления или личные сбережения пожилых граждан под предлогом "программы долгосрочных сбережений" или "программы... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T15:00+0300
2025-11-27T15:00+0300
2025-11-27T15:00+0300
финансы
мвд
нпф
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мошенники выманивают пенсионные накопления или личные сбережения пожилых граждан под предлогом "программы долгосрочных сбережений" или "программы государственного софинансирования пенсий", предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ. "Пожилым гражданам по телефону или через мессенджеры предлагают перевести пенсионные накопления или личные сбережения в "программу долгосрочных сбережений" или "программу государственного софинансирования пенсий". При этом злоумышленники обещают мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия", - говорится в Telegram-канале ведомства. В МВД отметили, что программа софинансирования пенсий больше не принимает новых участников, их прием завершился в декабре 2014 года. При этом программа долгосрочных сбережений существует, однако работает только через лицензированные негосударственные пенсионные фонды. "Заключить договор можно исключительно на официальном сайте или в офисе НПФ. Любые предложения оформить её по телефону, в мессенджере или на стороннем сайте — признак мошенничества", - предупредили правоохранители. В МВД напомнили, что госорганы не звонят гражданам с предложениями участвовать в финансовых программах и не запрашивают персональные данные дистанционно. "Если вам поступило подозрительное предложение — не сообщайте свои данные, не переходите по ссылкам и свяжитесь с правоохранительными органами или близкими для проверки информации", - заключили в управлении.
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Мошенники выманивают пенсионные накопления или личные сбережения пожилых граждан под предлогом "программы долгосрочных сбережений" или "программы государственного софинансирования пенсий", предупредили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
"Пожилым гражданам по телефону или через мессенджеры предлагают перевести пенсионные накопления или личные сбережения в "программу долгосрочных сбережений" или "программу государственного софинансирования пенсий". При этом злоумышленники обещают мгновенное удвоение средств, быстрые выплаты или иные выгодные условия", - говорится в Telegram-канале ведомства.
В МВД
отметили, что программа софинансирования пенсий больше не принимает новых участников, их прием завершился в декабре 2014 года. При этом программа долгосрочных сбережений существует, однако работает только через лицензированные негосударственные пенсионные фонды.
"Заключить договор можно исключительно на официальном сайте или в офисе НПФ
. Любые предложения оформить её по телефону, в мессенджере или на стороннем сайте — признак мошенничества", - предупредили правоохранители.
В МВД напомнили, что госорганы не звонят гражданам с предложениями участвовать в финансовых программах и не запрашивают персональные данные дистанционно.
"Если вам поступило подозрительное предложение — не сообщайте свои данные, не переходите по ссылкам и свяжитесь с правоохранительными органами или близкими для проверки информации", - заключили в управлении.
