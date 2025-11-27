Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Сколько наличных можно снимать в день: новые правила банков - 27.11.2025
Сколько наличных можно снимать в день: новые правила банков
МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Осенью текущего года банки начали обновлять лимиты выдачи наличных в банкоматах. Это связано с усилением мер против мошенников и требованиями Банка России по управлению операционными рисками. От чего зависит конкретная сумма и как избежать блокировки, рассказала агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова."Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов", - пояснила она.Существует еще один вид ограничений на снятие наличных - до 100 тысяч рублей в месяц. Он действует в том случае, если пользователь ранее был задействован и подозревался в мошеннических схемах.С 1 сентября 2025 года Банк России установил 9 новых признаков, сигнализирующих банкам о том, что операция проводится либо злоумышленником, либо пользователем под воздействием мошенников. Если один из пунктов присутствует, то банк вводит лимит или может вовсе заблокировать счет.Причины понятны – регулятор ужесточает меры, направленные на борьбу с мошенническими схемами. Уменьшение лимита снятия наличных карты является одним из инструментов, направленных на минимизацию риска незаконного вывода капитала."Однако фиксируются массовые жалобы от клиентов различных банков о блокировки их счетов и доступа к личному кабинету пользователя из-за попытки снятия наличных денежных средств. Если восстановить доступ не удается, держатель карты остается без средств к существованию на период, пока банк не проведет проверку и не возобновит доступ к финансовым средствам пользователя", - рассуждает Мамедова.Она советует в любом случае консультироваться с банками относительно лимитов по снятию денежных средств от 50 тысяч рублей прежде, чем совершить операцию.
Сколько наличных можно снимать в день: новые правила банков

Эксперт Мамедова объяснила, от чего зависит разрешенная сумма снятия в банкомате

МОСКВА, 27 ноя – ПРАЙМ. Осенью текущего года банки начали обновлять лимиты выдачи наличных в банкоматах. Это связано с усилением мер против мошенников и требованиями Банка России по управлению операционными рисками. От чего зависит конкретная сумма и как избежать блокировки, рассказала агентству "Прайм" эксперт Экономического факультета РУДН Ламия Мамедова.
"Как правило, лимит на снятие наличных по дебетовой карте обычно составляет от 100 до 300 тысяч рублей в сутки и до трех миллионов рублей в месяц. Премиальным клиентам позволено больше, а в случае подозрительных операций банки могут ввести лимит до 50 тысяч рублей на ближайшие 48 часов", - пояснила она.
Существует еще один вид ограничений на снятие наличных - до 100 тысяч рублей в месяц. Он действует в том случае, если пользователь ранее был задействован и подозревался в мошеннических схемах.
С 1 сентября 2025 года Банк России установил 9 новых признаков, сигнализирующих банкам о том, что операция проводится либо злоумышленником, либо пользователем под воздействием мошенников. Если один из пунктов присутствует, то банк вводит лимит или может вовсе заблокировать счет.
Банкомат в отделении Сбербанка - ПРАЙМ, 1920, 10.09.2025
Эксперт раскрыл типичные ошибки при получении денег в банкомате
10 сентября, 04:04
Причины понятны – регулятор ужесточает меры, направленные на борьбу с мошенническими схемами. Уменьшение лимита снятия наличных карты является одним из инструментов, направленных на минимизацию риска незаконного вывода капитала.
"Однако фиксируются массовые жалобы от клиентов различных банков о блокировки их счетов и доступа к личному кабинету пользователя из-за попытки снятия наличных денежных средств. Если восстановить доступ не удается, держатель карты остается без средств к существованию на период, пока банк не проведет проверку и не возобновит доступ к финансовым средствам пользователя", - рассуждает Мамедова.
Она советует в любом случае консультироваться с банками относительно лимитов по снятию денежных средств от 50 тысяч рублей прежде, чем совершить операцию.
 
