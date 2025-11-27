https://1prime.ru/20251127/nato-864979365.html

"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России

"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России - 27.11.2025, ПРАЙМ

"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России

Североатлантический альянс выражает сожаление из-за нереализованного сотрудничества с Россией, которая сегодня превосходит НАТО по суммарным военным параметрам, | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T06:50+0300

2025-11-27T06:50+0300

2025-11-27T06:50+0300

европа

мировая экономика

россия

украина

москва

мид рф

нато

https://cdnn.1prime.ru/img/83572/09/835720905_0:158:3078:1889_1920x0_80_0_0_0798ffa8930292865f314d87407f52e7.jpg

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс выражает сожаление из-за нереализованного сотрудничества с Россией, которая сегодня превосходит НАТО по суммарным военным параметрам, заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью на YouTube-канале "Dialogue Works"."Европейские лидеры понимают, что им не по силам сравниться с Россией. Ведь Россия тратит на свои военные нужды больше, чем все 30 европейских стран НАТО, вместе взятые, по паритету покупательной способности. Они могли бы превзойти по производству тяжелой артиллерии всю вместе взятую НАТО примерно в четыре раза. <…> Так что Европа пытается ремилитаризовать и перестроить свою промышленность", — сказал эксперт.Пайн отметил, что создание образа российской угрозы и фактическая интеграция постсоветских государств в НАТО привели к стратегическим ошибкам в отношениях блока с Москвой."Но, знаете, все это впустую, потому что Россия — это угроза, которую мы сами себе создали. Знаете, если бы мы не расширили НАТО, пытаясь включить в нее Украину в качестве фактического члена, и, конечно же, страны Прибалтики, у нас был бы мир с Россией. <…> И мы могли бы сотрудничать с ней в экономическом плане, а возможно, даже в вопросах безопасности", — резюмировал Пайн.В последние годы Россия фиксирует повышенную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои программы, называя это средствами сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство увеличением военного присутствия НАТО в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе, подчеркивая, что Запад должен отказаться от милитаризации региона.

https://1prime.ru/20251116/nato-864587083.html

https://1prime.ru/20251121/svo-864775101.html

европа

украина

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

европа, мировая экономика, россия, украина, москва, мид рф, нато