"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России - 27.11.2025
"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России
"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России - 27.11.2025, ПРАЙМ
"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России
Североатлантический альянс выражает сожаление из-за нереализованного сотрудничества с Россией, которая сегодня превосходит НАТО по суммарным военным параметрам
европа
мировая экономика
россия
украина
москва
мид рф
нато
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс выражает сожаление из-за нереализованного сотрудничества с Россией, которая сегодня превосходит НАТО по суммарным военным параметрам, заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью на YouTube-канале "Dialogue Works".&quot;Европейские лидеры понимают, что им не по силам сравниться с Россией. Ведь Россия тратит на свои военные нужды больше, чем все 30 европейских стран НАТО, вместе взятые, по паритету покупательной способности. Они могли бы превзойти по производству тяжелой артиллерии всю вместе взятую НАТО примерно в четыре раза. &lt;…&gt; Так что Европа пытается ремилитаризовать и перестроить свою промышленность&quot;, — сказал эксперт.Пайн отметил, что создание образа российской угрозы и фактическая интеграция постсоветских государств в НАТО привели к стратегическим ошибкам в отношениях блока с Москвой.&quot;Но, знаете, все это впустую, потому что Россия — это угроза, которую мы сами себе создали. Знаете, если бы мы не расширили НАТО, пытаясь включить в нее Украину в качестве фактического члена, и, конечно же, страны Прибалтики, у нас был бы мир с Россией. &lt;…&gt; И мы могли бы сотрудничать с ней в экономическом плане, а возможно, даже в вопросах безопасности&quot;, — резюмировал Пайн.В последние годы Россия фиксирует повышенную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои программы, называя это средствами сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство увеличением военного присутствия НАТО в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе, подчеркивая, что Запад должен отказаться от милитаризации региона.
европа
украина
москва
европа, мировая экономика, россия, украина, москва, мид рф, нато
ЕВРОПА, Мировая экономика, РОССИЯ, УКРАИНА, МОСКВА, МИД РФ, НАТО
06:50 27.11.2025
 
"Все впустую": в НАТО выразили сожаление о действиях в отношении России

Аналитик Пайн: НАТО лишилась возможности конкурировать с Россией на равных

© РИА Новости . Владимир Трефилов | Перейти в медиабанкНАТО, Россия, США
НАТО, Россия, США - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
НАТО, Россия, США. Архивное фото
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Североатлантический альянс выражает сожаление из-за нереализованного сотрудничества с Россией, которая сегодня превосходит НАТО по суммарным военным параметрам, заявил бывший советник Пентагона Дэвид Пайн в интервью на YouTube-канале "Dialogue Works".

"Европейские лидеры понимают, что им не по силам сравниться с Россией. Ведь Россия тратит на свои военные нужды больше, чем все 30 европейских стран НАТО, вместе взятые, по паритету покупательной способности. Они могли бы превзойти по производству тяжелой артиллерии всю вместе взятую НАТО примерно в четыре раза. <…> Так что Европа пытается ремилитаризовать и перестроить свою промышленность", — сказал эксперт.

Пайн отметил, что создание образа российской угрозы и фактическая интеграция постсоветских государств в НАТО привели к стратегическим ошибкам в отношениях блока с Москвой.

"Но, знаете, все это впустую, потому что Россия — это угроза, которую мы сами себе создали. Знаете, если бы мы не расширили НАТО, пытаясь включить в нее Украину в качестве фактического члена, и, конечно же, страны Прибалтики, у нас был бы мир с Россией. <…> И мы могли бы сотрудничать с ней в экономическом плане, а возможно, даже в вопросах безопасности", — резюмировал Пайн.

В последние годы Россия фиксирует повышенную активность НАТО у своих западных рубежей. Альянс расширяет свои программы, называя это средствами сдерживания агрессии. Москва неоднократно выражала беспокойство увеличением военного присутствия НАТО в Европе. Министерство иностранных дел России заявляло о готовности к диалогу с НАТО на равноправной основе, подчеркивая, что Запад должен отказаться от милитаризации региона.
ЕВРОПА Мировая экономика РОССИЯ УКРАИНА МОСКВА МИД РФ НАТО
 
 
