https://1prime.ru/20251127/nedvizhimost-864988960.html

В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра

В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра - 27.11.2025, ПРАЙМ

В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра

Власти Москвы утвердили перечень нежилой недвижимости, налог на которую в 2026 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, сообщается на сайте... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T12:58+0300

2025-11-27T12:58+0300

2025-11-27T12:58+0300

недвижимость

бизнес

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111553_0:106:3262:1941_1920x0_80_0_0_94dd99884323d322224dcfd7fcbe03aa.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти Москвы утвердили перечень нежилой недвижимости, налог на которую в 2026 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, сообщается на сайте столичной мэрии. Всего в перечень включено свыше 42 тысяч объектов коммерческой недвижимости на 100 миллионов квадратных метров, указывается в сообщении. "В него вошли торговые и офисные помещения, а также здания и помещения общественного питания и бытового обслуживания. По сравнению с 2025 годом количество объектов выросло на 7%", - добавляется в нем.

https://1prime.ru/20251112/nedvizhimost-864449786.html

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

недвижимость, бизнес, москва