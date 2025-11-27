https://1prime.ru/20251127/nedvizhimost-864988960.html
В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти Москвы утвердили перечень нежилой недвижимости, налог на которую в 2026 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, сообщается на сайте столичной мэрии. Всего в перечень включено свыше 42 тысяч объектов коммерческой недвижимости на 100 миллионов квадратных метров, указывается в сообщении. "В него вошли торговые и офисные помещения, а также здания и помещения общественного питания и бытового обслуживания. По сравнению с 2025 годом количество объектов выросло на 7%", - добавляется в нем.
