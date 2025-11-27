Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/nedvizhimost-864988960.html
В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра
В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра
Власти Москвы утвердили перечень нежилой недвижимости, налог на которую в 2026 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, сообщается на сайте... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T12:58+0300
2025-11-27T12:58+0300
недвижимость
бизнес
москва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111553_0:106:3262:1941_1920x0_80_0_0_94dd99884323d322224dcfd7fcbe03aa.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти Москвы утвердили перечень нежилой недвижимости, налог на которую в 2026 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, сообщается на сайте столичной мэрии. Всего в перечень включено свыше 42 тысяч объектов коммерческой недвижимости на 100 миллионов квадратных метров, указывается в сообщении. "В него вошли торговые и офисные помещения, а также здания и помещения общественного питания и бытового обслуживания. По сравнению с 2025 годом количество объектов выросло на 7%", - добавляется в нем.
https://1prime.ru/20251112/nedvizhimost-864449786.html
москва
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/06/02/858111553_267:0:2996:2047_1920x0_80_0_0_8bf741c82cfb2b3e99938c8757e87794.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
недвижимость, бизнес, москва
Недвижимость, Бизнес, МОСКВА
12:58 27.11.2025
 
В Москве утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра

Власти Москвы утвердили перечень недвижимости для налогообложения от кадастра

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкНедвижимость в Москве
Недвижимость в Москве - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Недвижимость в Москве. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Власти Москвы утвердили перечень нежилой недвижимости, налог на которую в 2026 году будет рассчитываться исходя из кадастровой стоимости, сообщается на сайте столичной мэрии.
Всего в перечень включено свыше 42 тысяч объектов коммерческой недвижимости на 100 миллионов квадратных метров, указывается в сообщении.
"В него вошли торговые и офисные помещения, а также здания и помещения общественного питания и бытового обслуживания. По сравнению с 2025 годом количество объектов выросло на 7%", - добавляется в нем.
Недвижимость в Москве
В России резко сократились инвестиции в недвижимость
12 ноября, 11:25
 
НедвижимостьБизнесМОСКВА
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала