https://1prime.ru/20251127/obligatsii-864989875.html

"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей

"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей - 27.11.2025, ПРАЙМ

"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей

"Домодедово Фьюэл Фасилитис" планирует продлить на год срок обращения выпуска облигаций объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T13:47+0300

2025-11-27T13:47+0300

2025-11-27T13:47+0300

бизнес

рф

аэропорт домодедово

росимущество

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863987283_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9a48066cf88a3b8198d1b09bbe69d358.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Домодедово Фьюэл Фасилитис" планирует продлить на год срок обращения выпуска облигаций объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. "ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" запускает процесс управления долговыми обязательствами группы компаний аэропорта "Домодедово", направленный на оптимизацию сроков исполнения обязательств", - сообщил эмитент. "Домодедово Фьюэл Фасилитис" и компании, относящиеся к операционно-производственному комплексу аэропорта, в рамках этого процесса планируют вынести на общее собрание владельцев облигаций вопрос внесения изменений в решение о выпуске облигаций серии 002Р-01. Поясняется, что изменения в условия выпуска облигаций направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы. "Группа подтверждает, что обладает полной поддержкой государства как акционера, а также поддержкой основных банков-кредиторов, что позволяет обеспечить устойчивую операционную деятельность и защиту интересов кредиторов", - говорится в сообщении. "В рамках масштабного переходного периода Росимущество назначило консультанта по поиску стратегического покупателя. В настоящий момент проводится комплекс мер, направленный на совершенствование корпоративного управления, оптимизацию расходов и бизнес-процессов", - добавляется там. Предлагается продлить срок обращения и установить новую дату погашения облигаций - 15 декабря 2026 года. А ставки плавающих купонов на седьмой и восьмой купонные периоды предлагается установить на уровне ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых. Также среди ключевых изменений условий выпуска - отказ от права требовать приобретения эмитентом облигаций по действующим офертам и отказ от права требовать досрочного погашения облигаций в связи с просрочкой исполнения обязательства приобретения облигаций по действующим офертам. Общее собрание владельцев облигаций назначено на 11 декабря. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".

https://1prime.ru/20251124/obligatsii-864651290.html

https://1prime.ru/20251121/gazprom-864800390.html

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, рф, аэропорт домодедово, росимущество