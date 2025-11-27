Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-27T13:47+0300
2025-11-27T13:47+0300
бизнес, рф, аэропорт домодедово, росимущество
Бизнес, РФ, аэропорт Домодедово, Росимущество
13:47 27.11.2025
 
"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей

Домодедово продлит на год срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкАэропорт Домодедово
Аэропорт Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Аэропорт Домодедово. Архивное фото
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Домодедово Фьюэл Фасилитис" планирует продлить на год срок обращения выпуска облигаций объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
"ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" запускает процесс управления долговыми обязательствами группы компаний аэропорта "Домодедово", направленный на оптимизацию сроков исполнения обязательств", - сообщил эмитент.
"Домодедово Фьюэл Фасилитис" и компании, относящиеся к операционно-производственному комплексу аэропорта, в рамках этого процесса планируют вынести на общее собрание владельцев облигаций вопрос внесения изменений в решение о выпуске облигаций серии 002Р-01.
Поясняется, что изменения в условия выпуска облигаций направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы.
"Группа подтверждает, что обладает полной поддержкой государства как акционера, а также поддержкой основных банков-кредиторов, что позволяет обеспечить устойчивую операционную деятельность и защиту интересов кредиторов", - говорится в сообщении.
"В рамках масштабного переходного периода Росимущество назначило консультанта по поиску стратегического покупателя. В настоящий момент проводится комплекс мер, направленный на совершенствование корпоративного управления, оптимизацию расходов и бизнес-процессов", - добавляется там.
Предлагается продлить срок обращения и установить новую дату погашения облигаций - 15 декабря 2026 года. А ставки плавающих купонов на седьмой и восьмой купонные периоды предлагается установить на уровне ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых.
Также среди ключевых изменений условий выпуска - отказ от права требовать приобретения эмитентом облигаций по действующим офертам и отказ от права требовать досрочного погашения облигаций в связи с просрочкой исполнения обязательства приобретения облигаций по действующим офертам.
Общее собрание владельцев облигаций назначено на 11 декабря.
Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
