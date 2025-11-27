https://1prime.ru/20251127/obligatsii-864989875.html
"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей
"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей - 27.11.2025, ПРАЙМ
"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей
"Домодедово Фьюэл Фасилитис" планирует продлить на год срок обращения выпуска облигаций объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T13:47+0300
2025-11-27T13:47+0300
2025-11-27T13:47+0300
бизнес
рф
аэропорт домодедово
росимущество
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863987283_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_9a48066cf88a3b8198d1b09bbe69d358.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Домодедово Фьюэл Фасилитис" планирует продлить на год срок обращения выпуска облигаций объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента. "ООО "Домодедово Фьюэл Фасилитис" запускает процесс управления долговыми обязательствами группы компаний аэропорта "Домодедово", направленный на оптимизацию сроков исполнения обязательств", - сообщил эмитент. "Домодедово Фьюэл Фасилитис" и компании, относящиеся к операционно-производственному комплексу аэропорта, в рамках этого процесса планируют вынести на общее собрание владельцев облигаций вопрос внесения изменений в решение о выпуске облигаций серии 002Р-01. Поясняется, что изменения в условия выпуска облигаций направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы. "Группа подтверждает, что обладает полной поддержкой государства как акционера, а также поддержкой основных банков-кредиторов, что позволяет обеспечить устойчивую операционную деятельность и защиту интересов кредиторов", - говорится в сообщении. "В рамках масштабного переходного периода Росимущество назначило консультанта по поиску стратегического покупателя. В настоящий момент проводится комплекс мер, направленный на совершенствование корпоративного управления, оптимизацию расходов и бизнес-процессов", - добавляется там. Предлагается продлить срок обращения и установить новую дату погашения облигаций - 15 декабря 2026 года. А ставки плавающих купонов на седьмой и восьмой купонные периоды предлагается установить на уровне ключевой ставки Банка России плюс 3% годовых. Также среди ключевых изменений условий выпуска - отказ от права требовать приобретения эмитентом облигаций по действующим офертам и отказ от права требовать досрочного погашения облигаций в связи с просрочкой исполнения обязательства приобретения облигаций по действующим офертам. Общее собрание владельцев облигаций назначено на 11 декабря. Арбитражный суд Московской области 17 июня по иску Генпрокуратуры РФ взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
https://1prime.ru/20251124/obligatsii-864651290.html
https://1prime.ru/20251121/gazprom-864800390.html
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0a/1b/863987283_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_23373a5096fe37419a221a897e43e077.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, рф, аэропорт домодедово, росимущество
Бизнес, РФ, аэропорт Домодедово, Росимущество
"Домодедово" продлит срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей
Домодедово продлит на год срок обращения облигаций объемом 15 миллиардов рублей
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. "Домодедово Фьюэл Фасилитис" планирует продлить на год срок обращения выпуска облигаций объемом 15 миллиардов рублей, говорится в сообщении эмитента.
"ООО "Домодедово
Фьюэл Фасилитис" запускает процесс управления долговыми обязательствами группы компаний аэропорта "Домодедово", направленный на оптимизацию сроков исполнения обязательств", - сообщил эмитент.
Облигации в 2026 году. Что выбрать инвесторам
"Домодедово Фьюэл Фасилитис" и компании, относящиеся к операционно-производственному комплексу аэропорта, в рамках этого процесса планируют вынести на общее собрание владельцев облигаций вопрос внесения изменений в решение о выпуске облигаций серии 002Р-01.
Поясняется, что изменения в условия выпуска облигаций направлены на краткосрочное продление срока обращения облигаций в условиях поиска стратегического акционера, реформирования системы корпоративного управления и бизнес-процессов группы.
"Группа подтверждает, что обладает полной поддержкой государства как акционера, а также поддержкой основных банков-кредиторов, что позволяет обеспечить устойчивую операционную деятельность и защиту интересов кредиторов", - говорится в сообщении.
"В рамках масштабного переходного периода Росимущество
назначило консультанта по поиску стратегического покупателя. В настоящий момент проводится комплекс мер, направленный на совершенствование корпоративного управления, оптимизацию расходов и бизнес-процессов", - добавляется там.
Предлагается продлить срок обращения и установить новую дату погашения облигаций - 15 декабря 2026 года. А ставки плавающих купонов на седьмой и восьмой купонные периоды предлагается установить на уровне ключевой ставки Банка России
плюс 3% годовых.
Также среди ключевых изменений условий выпуска - отказ от права требовать приобретения эмитентом облигаций по действующим офертам и отказ от права требовать досрочного погашения облигаций в связи с просрочкой исполнения обязательства приобретения облигаций по действующим офертам.
Общее собрание владельцев облигаций назначено на 11 декабря.
Арбитражный суд Московской области
17 июня по иску Генпрокуратуры РФ
взыскал в доход государства 100% долей подконтрольного предпринимателю Дмитрию Каменщику ООО "ДМЕ Холдинг", с 2024 года владевшего активами аэропорта "Домодедово".
"Газпром" увеличил объем размещения биржевых облигаций, сообщил источник