На Западе раскритиковали Зеленского после обращения к народу

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Заявление Владимира Зеленского, сделанное им после публикации черновика мирной инициативы президента США Дональда Трампа, напоминало эпизод из сериала "Слуга народа", пишет The Economist."Он призвал политический класс "прекратить грызню". Прозвучало не как обращение главы государства, столкнувшегося с системным провалом, а как новая серия "Слуги народа" - телесериала, в котором Зеленский снимался до прихода в политику: лидер, обращающийся через головы дискредитировавшей себя системы, которую он же выстроил и оберегал".Автор публикации подчеркнул, что с 2019 года команда Зеленского использовала власть как инструмент личной выгоды. Лояльность в этом механизме оценивалась выше профессиональных качеств, а советы и комиссии наполнялись "друзьями и практиками".Президентские выборы на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за действия военного положения и масштабной мобилизации. Зеленский утверждал, что голосование проводить несвоевременно. При этом срок его полномочий завершился 20 мая прошлого года, но Киев настаивает, что он продолжает оставаться легитимным до избрания нового руководителя страны.Владимир Путин ранее отмечал, что отсутствие мандата у Зеленского делает нелегитимной всю вертикаль власти на Украине. Российский лидер подчеркивал: от имени Киева переговоры способен вести любой представитель с соответствующими полномочиями, но документы может подписывать только законная власть.Полный текст статьи доступен на сайте ИноСМИ >>

