В Бишкеке началось заседание ОДКБ

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. В Бишкеке началось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило белорусское военное ведомство. Подробности пока не сообщаются. Ранее минобороны сообщило, что повесткой мероприятий предусмотрено обсуждение более 40 вопросов по таким направлениям, как: совместные мероприятия в области оперативной и боевой подготовки, совершенствование системы кризисного реагирования, информационно-аналитическая деятельность. "Принятые в рамках мероприятий решения будут направлены на развитие военной составляющей Организации", - отметили в пресс-службе. Совместное заседание проходит перед саммитом Организации договора о коллективной безопасности.

