В Бишкеке началось заседание ОДКБ - 27.11.2025
В Бишкеке началось заседание ОДКБ
В Бишкеке началось заседание ОДКБ - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Бишкеке началось заседание ОДКБ
В Бишкеке началось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T08:52+0300
2025-11-27T08:52+0300
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. В Бишкеке началось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило белорусское военное ведомство. Подробности пока не сообщаются. Ранее минобороны сообщило, что повесткой мероприятий предусмотрено обсуждение более 40 вопросов по таким направлениям, как: совместные мероприятия в области оперативной и боевой подготовки, совершенствование системы кризисного реагирования, информационно-аналитическая деятельность. "Принятые в рамках мероприятий решения будут направлены на развитие военной составляющей Организации", - отметили в пресс-службе. Совместное заседание проходит перед саммитом Организации договора о коллективной безопасности.
бишкек
08:52 27.11.2025
 
В Бишкеке началось заседание ОДКБ

В Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел и ОДКБ

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. В Бишкеке началось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило белорусское военное ведомство.
Подробности пока не сообщаются.
Ранее минобороны сообщило, что повесткой мероприятий предусмотрено обсуждение более 40 вопросов по таким направлениям, как: совместные мероприятия в области оперативной и боевой подготовки, совершенствование системы кризисного реагирования, информационно-аналитическая деятельность.
"Принятые в рамках мероприятий решения будут направлены на развитие военной составляющей Организации", - отметили в пресс-службе.
Совместное заседание проходит перед саммитом Организации договора о коллективной безопасности.
