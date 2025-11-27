https://1prime.ru/20251127/odkb-864982429.html
В Бишкеке началось заседание ОДКБ
В Бишкеке началось заседание ОДКБ - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Бишкеке началось заседание ОДКБ
В Бишкеке началось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T08:52+0300
2025-11-27T08:52+0300
2025-11-27T08:52+0300
мировая экономика
общество
бишкек
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874440_0:319:1461:1141_1920x0_80_0_0_40a290e0c1dbcf801bff46247665e118.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. В Бишкеке началось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило белорусское военное ведомство. Подробности пока не сообщаются. Ранее минобороны сообщило, что повесткой мероприятий предусмотрено обсуждение более 40 вопросов по таким направлениям, как: совместные мероприятия в области оперативной и боевой подготовки, совершенствование системы кризисного реагирования, информационно-аналитическая деятельность. "Принятые в рамках мероприятий решения будут направлены на развитие военной составляющей Организации", - отметили в пресс-службе. Совместное заседание проходит перед саммитом Организации договора о коллективной безопасности.
https://1prime.ru/20251125/putin-864894612.html
бишкек
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/07/18/859874440_0:182:1461:1278_1920x0_80_0_0_a32f9ea42929f3952bb168dd1ae86f1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
мировая экономика, общество , бишкек
Мировая экономика, Общество , Бишкек
В Бишкеке началось заседание ОДКБ
В Бишкеке началось заседание Совета министров иностранных дел и ОДКБ
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. В Бишкеке началось совместное заседание Совета министров иностранных дел, Совета министров обороны и Комитета секретарей советов безопасности Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), сообщило белорусское военное ведомство.
Подробности пока не сообщаются.
Ранее минобороны сообщило, что повесткой мероприятий предусмотрено обсуждение более 40 вопросов по таким направлениям, как: совместные мероприятия в области оперативной и боевой подготовки, совершенствование системы кризисного реагирования, информационно-аналитическая деятельность.
"Принятые в рамках мероприятий решения будут направлены на развитие военной составляющей Организации", - отметили в пресс-службе.
Совместное заседание проходит перед саммитом Организации договора о коллективной безопасности.
Переговоры с Жапаровым, Лукашенко и саммит ОДКБ: Путин посетит Бишкек с 3-дневным визитом