Опрос показал, как французы относятся к словам Мандона о России

Опрос показал, как французы относятся к словам Мандона о России

ПАРИЖ, 27 ноя - ПРАЙМ.

ПАРИЖ, 27 ноя - ПРАЙМ. Больше половины жителей Франции считают, что глава генштаба французских ВС Фабьен Мандон не должен был делать заявления о необходимости быть готовыми "терять своих детей" и "страдать экономически" ради сдерживания якобы российской угрозы, свидетельствуют результаты опроса, проведенного компанией Elabe. "Пятьдесят шесть процентов французов считают, что он был неправ, сделав такие заявления", - говорится в документе на сайте Elabe. По данным опроса, 67% респондентов считают, что Россия не собирается прямым военным путем нападать на Францию в ближайшие годы. Однако при этом 75% выразили мнение, приписав РФ якобы осуществление кибератак, диверсий, а также вторжение в воздушное пространство с помощью дронов и манипулирование информацией в соцсетях, что в России неоднократно отвергали. Ранее Мандон также заявлял, что Франция "как следует" готовится к военным угрозам, а ее вооруженные силы должны быть готовы к возможному столкновению стран НАТО с Россией. Генерал также бездоказательно обвинил Москву в дестабилизации ситуации в стране с связи с нашествием постельных клопов. Президент России Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснил, что РФ не собирается нападать на страны НАТО, в этом нет никакого смысла. Российский лидер отметил, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем, однако "умные люди прекрасно понимают, что это фейк".

2025

