Опрос показал, сколько россиян не смотрят телевизор
общество
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Почти каждый второй экономически активный житель страны старше 18 лет (41%) полностью игнорирует телевизор, показало исследование SuperJob для РИА Новости.
"Самым популярным ТВ-жанром стали художественные фильмы, их предпочитает каждый четвертый (25%). Новости занимают второе место (19%), а сериалы и документальные фильмы делят третью позицию (по 15% голосов). Развлекательные программы предпочитают 14%. Спортивные трансляции и информационно-аналитические выпуски - по 9%. Интеллектуальные игры любят 8% опрошенных. Общественное-политические программы или ток-шоу предпочитают по 6%. 4% россиян в числе любимых передач называли ТВ-версии концертов и театральных постановок", - показало исследование мнений 1 600 респондентов старше 18 лет.
"41% россиян не смотрит телевизор", - выяснили вместе с тем авторы исследования.
При этом об игнорировании ТВ чаще заявляют мужчины - так, не смотрит телевизор 45% мужчин против 38% представительниц прекрасного пола.
Эксперты отметили, что из интересующихся телепрограммами респондентов женщины значительно чаще мужчин выбирают художественные фильмы (29% против 20% соответственно) и телесериалы (20% против 9%). Мужчины же чаще женщин интересуются спортивными передачами (14% против 4%) и информационно-аналитическими программами (12% против 7%).
Респонденты старше 45 лет - главные фанаты художественных фильмов (39%) и новостей (27%). Молодежь до 25 лет демонстрирует наименьший интерес к этим жанрам (13 и 8% соответственно) и наиболее высокий - к сериалам (19%). Отказ от просмотра телевизора также более свойственен поколению Z: если среди 18-25-летних не смотрят ТВ 53%, то среди респондентов 45 лет и старше - лишь 28%.
Россияне с высшим образованием чаще выбирают художественные фильмы (30% против 21% среди имеющих среднее профессиональное образование) и новости (21% против 18% соответственно). А вот обладатели среднего профессионального образования проявляют больший интерес к сериалам (19% против 13% среди закончивших вузы) и документальным фильмам (20% против 14%).
Респонденты с доходом от 150 тысяч рублей в месяц значительно реже смотрят телесериалы (5% против 13-18% среди зарабатывающих меньше) и развлекательные программы (9% против 14-15%). Зато их интерес смещен в сторону спортивных (13%), информационно-аналитических (15%) и общественно-политических программ (10%).
