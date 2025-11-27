Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Более 90% автолюбителей выступают за повышение лимитов возмещения по ОСАГО - 27.11.2025, ПРАЙМ
Более 90% автолюбителей выступают за повышение лимитов возмещения по ОСАГО
2025-11-27T03:12+0300
2025-11-27T03:12+0300
бизнес
экономика
ленинградская область
башкирия
татарстан
дром
ВЛАДИВОСТОК, 27 ноя – ПРАЙМ. Свыше 90% автолюбителей России, по данным опроса автомобильного портала "Дром", выступают за повышение лимитов возмещения по ОСАГО, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы портала. По его словам, опрос было решено провести, поскольку лимит возмещения по ОСАГО не поднимался 11 лет. В голосовании приняли участие свыше 13 тысяч пользователей сайта. "Большинство (92%) автолюбителей России считают, что необходимо повысить лимиты возмещения по ОСАГО. Только 2% респондентов ответили, что максимальную сумму компенсации ущерба по "железу" можно оставить как есть — в размере 400 тысяч рублей. Еще 6% выбрали ответ "ОСАГО нужно отменить", - сказал собеседник. Он отметил, что 18% опрошенных предлагают увеличить выплату до 500-700 тысяч рублей, 74% — до миллиона рублей или выше. Среди них большая часть считает, что достаточно миллиона, а меньшая — что сумма должна быть еще выше. "Как показал опрос, больше всего автолюбителей из Ленинградской области и Башкирии (по 23%) полагают, что лимит нужно сделать свыше 1 миллиона рублей. Водители Татарстана (68%) и Санкт-Петербурга (64%) чаще отвечали, что компенсации в размере 1 миллиона рублей будет достаточно. А вот за увеличение максимальной выплаты до 500-700 тысяч рублей проголосовала большая доля водителей Крыма, Курганской области и Бурятии", - отметили в пресс-службе. В комментариях к опросу водители отмечали, что за десять лет запчасти и ремонтные работы подорожали, поэтому выплат по ОСАГО все чаще не хватает на ремонт после ДТП. При этом участники также признавали, что повышение лимитов приведет к увеличению тарифов на страхование.
ленинградская область
башкирия
татарстан
бизнес, ленинградская область, башкирия, татарстан, дром
Бизнес, Экономика, Ленинградская область, БАШКИРИЯ, ТАТАРСТАН, Дром
03:12 27.11.2025
 
