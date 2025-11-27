https://1prime.ru/20251127/oteli-864987500.html

РСТ сообщил о повышенном спросе на отели в Крыму в новогодние праздники

РСТ сообщил о повышенном спросе на отели в Крыму в новогодние праздники - 27.11.2025, ПРАЙМ

РСТ сообщил о повышенном спросе на отели в Крыму в новогодние праздники

Бронирование отелей Крыма самостоятельными туристами на новогодние каникулы выросло на 28,7%, российские туроператоры также отмечают хорошие продажи на Новый... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T11:25+0300

2025-11-27T11:25+0300

2025-11-27T11:35+0300

туризм

бизнес

россия

крым

москва

краснодарский край

российский союз туриндустрии

https://cdnn.1prime.ru/img/84229/57/842295779_0:164:3057:1884_1920x0_80_0_0_aa837045e986c82b4d1dad70541a2607.jpg

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Бронирование отелей Крыма самостоятельными туристами на новогодние каникулы выросло на 28,7%, российские туроператоры также отмечают хорошие продажи на Новый год и каникулы, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). В 2025 году на новогодние каникулы Крым принял более 200 тысяч туристов, напомнили в организации. "По данным платформы для отелей Travelline, бронирование отдыха в Крыму на период с 31 декабря по 10 января показывает хорошую динамику, превышающую среднюю по рынку - плюс 28,7% к тому же периоду прошлого года", - говорится в сообщении РСТ. Средняя стоимость проживания составляет 13,5 тысячи рублей за двухместный номер, отметили в Российском союзе туриндустрии. Почти 40% бронирований делают жители Москвы и области, далее идут Краснодарский край (14%) и Ростовская область (10%). По словам директора крымской компании "Тур Этно" Андрея Пылова, которого цитирует РСТ, на Новый год сейчас продано 60% от объемов аналогичного периода прошлого года. В то же время он ждет, что основные продажи пойдут с декабря. "Думаю, по итогам новогоднего сезона Крым покажет либо прошлогодний уровень, либо прирост объемов", - добавил Пылов. В компании "Алеан" отмечают увеличение новогодних продаж по Крыму в среднем на 20-25% к прошлому году. "В большинстве объектов цены на высокие зимние даты по сравнению с прошлым годом не выросли, в некоторых расценки подняли на 5-15%. Средний чек по всем турам без учета транспорта на 2-3 человек в путевке составляет 64,2 тысячи рублей за 5,8 дня. Сейчас на Новый год в Ялте можно найти объект "три звезды" с полным пансионом на три ночи от 35,2 тысячи рублей на двоих", - рассказала коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.

https://1prime.ru/20251126/poezdka-864956066.html

https://1prime.ru/20251126/nalog-864955731.html

крым

москва

краснодарский край

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

туризм, бизнес, россия, крым, москва, краснодарский край, российский союз туриндустрии