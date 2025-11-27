Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
РСТ сообщил о повышенном спросе на отели в Крыму в новогодние праздники - 27.11.2025
РСТ сообщил о повышенном спросе на отели в Крыму в новогодние праздники
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Бронирование отелей Крыма самостоятельными туристами на новогодние каникулы выросло на 28,7%, российские туроператоры также отмечают хорошие продажи на Новый год и каникулы, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ). В 2025 году на новогодние каникулы Крым принял более 200 тысяч туристов, напомнили в организации. "По данным платформы для отелей Travelline, бронирование отдыха в Крыму на период с 31 декабря по 10 января показывает хорошую динамику, превышающую среднюю по рынку - плюс 28,7% к тому же периоду прошлого года", - говорится в сообщении РСТ. Средняя стоимость проживания составляет 13,5 тысячи рублей за двухместный номер, отметили в Российском союзе туриндустрии. Почти 40% бронирований делают жители Москвы и области, далее идут Краснодарский край (14%) и Ростовская область (10%). По словам директора крымской компании "Тур Этно" Андрея Пылова, которого цитирует РСТ, на Новый год сейчас продано 60% от объемов аналогичного периода прошлого года. В то же время он ждет, что основные продажи пойдут с декабря. "Думаю, по итогам новогоднего сезона Крым покажет либо прошлогодний уровень, либо прирост объемов", - добавил Пылов. В компании "Алеан" отмечают увеличение новогодних продаж по Крыму в среднем на 20-25% к прошлому году. "В большинстве объектов цены на высокие зимние даты по сравнению с прошлым годом не выросли, в некоторых расценки подняли на 5-15%. Средний чек по всем турам без учета транспорта на 2-3 человек в путевке составляет 64,2 тысячи рублей за 5,8 дня. Сейчас на Новый год в Ялте можно найти объект "три звезды" с полным пансионом на три ночи от 35,2 тысячи рублей на двоих", - рассказала коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.
11:25 27.11.2025 (обновлено: 11:35 27.11.2025)
 
РСТ сообщил о повышенном спросе на отели в Крыму в новогодние праздники

РСТ: бронирование отелей Крыма туристами на новогодние каникулы выросло на 28,7%

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкЯлта, Крым
Ялта, Крым - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Ялта, Крым. Архивное фото
© РИА Новости . Константин Михальчевский
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Бронирование отелей Крыма самостоятельными туристами на новогодние каникулы выросло на 28,7%, российские туроператоры также отмечают хорошие продажи на Новый год и каникулы, сообщает Российский союз туриндустрии (РСТ).
В 2025 году на новогодние каникулы Крым принял более 200 тысяч туристов, напомнили в организации.
"По данным платформы для отелей Travelline, бронирование отдыха в Крыму на период с 31 декабря по 10 января показывает хорошую динамику, превышающую среднюю по рынку - плюс 28,7% к тому же периоду прошлого года", - говорится в сообщении РСТ.
Средняя стоимость проживания составляет 13,5 тысячи рублей за двухместный номер, отметили в Российском союзе туриндустрии. Почти 40% бронирований делают жители Москвы и области, далее идут Краснодарский край (14%) и Ростовская область (10%).
По словам директора крымской компании "Тур Этно" Андрея Пылова, которого цитирует РСТ, на Новый год сейчас продано 60% от объемов аналогичного периода прошлого года. В то же время он ждет, что основные продажи пойдут с декабря.
"Думаю, по итогам новогоднего сезона Крым покажет либо прошлогодний уровень, либо прирост объемов", - добавил Пылов.
В компании "Алеан" отмечают увеличение новогодних продаж по Крыму в среднем на 20-25% к прошлому году.
"В большинстве объектов цены на высокие зимние даты по сравнению с прошлым годом не выросли, в некоторых расценки подняли на 5-15%. Средний чек по всем турам без учета транспорта на 2-3 человек в путевке составляет 64,2 тысячи рублей за 5,8 дня. Сейчас на Новый год в Ялте можно найти объект "три звезды" с полным пансионом на три ночи от 35,2 тысячи рублей на двоих", - рассказала коммерческий директор "Алеан" Оксана Булах.
