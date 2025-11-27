Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для сотрудников ПВЗ

Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
2025-11-27T09:40+0300
2025-11-27T09:40+0300
финансы
бизнес
банки
ozon
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для работников пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Новости в компании. "Ozon не зарабатывает с чаевых. Их цель — создать более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов", - сказали в компании. Там уточнили, что комиссии отсутствуют для пользователей "Озон банка", при этом за транзакцию других банков может взиматься комиссия в 5%. Ранее в ноябре Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Сумма вознаграждения может составлять от 10 до 300 рублей. Чаевые можно отправить на странице оплаты заказа в приложении либо после получения товара в пункте выдачи.
финансы, бизнес, банки, ozon
Финансы, Бизнес, Банки, Ozon
09:40 27.11.2025
 
Склад Ozon
Склад Ozon. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для работников пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Новости в компании.
"Ozon не зарабатывает с чаевых. Их цель — создать более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов", - сказали в компании.
Там уточнили, что комиссии отсутствуют для пользователей "Озон банка", при этом за транзакцию других банков может взиматься комиссия в 5%.
Ранее в ноябре Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Сумма вознаграждения может составлять от 10 до 300 рублей. Чаевые можно отправить на странице оплаты заказа в приложении либо после получения товара в пункте выдачи.
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
