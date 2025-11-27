Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для сотрудников ПВЗ

https://1prime.ru/20251127/ozon-864985383.html

Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для работников пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Новости в компании. | 27.11.2025, ПРАЙМ

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для работников пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Новости в компании. "Ozon не зарабатывает с чаевых. Их цель — создать более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов", - сказали в компании. Там уточнили, что комиссии отсутствуют для пользователей "Озон банка", при этом за транзакцию других банков может взиматься комиссия в 5%. Ранее в ноябре Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Сумма вознаграждения может составлять от 10 до 300 рублей. Чаевые можно отправить на странице оплаты заказа в приложении либо после получения товара в пункте выдачи.

