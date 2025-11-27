https://1prime.ru/20251127/ozon-864985383.html
Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для сотрудников ПВЗ
Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для сотрудников ПВЗ - 27.11.2025, ПРАЙМ
Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для сотрудников ПВЗ
Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для работников пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Новости в компании. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T09:40+0300
2025-11-27T09:40+0300
2025-11-27T09:40+0300
финансы
бизнес
банки
ozon
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/12/837691264_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_4921b4be4c2cd11f2008becf6329c410.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для работников пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Новости в компании. "Ozon не зарабатывает с чаевых. Их цель — создать более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов", - сказали в компании. Там уточнили, что комиссии отсутствуют для пользователей "Озон банка", при этом за транзакцию других банков может взиматься комиссия в 5%. Ранее в ноябре Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Сумма вознаграждения может составлять от 10 до 300 рублей. Чаевые можно отправить на странице оплаты заказа в приложении либо после получения товара в пункте выдачи.
https://1prime.ru/20251124/ozon--864858550.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83769/12/837691264_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_ce5ed80755d2588b9d5c5f15395455b1.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
финансы, бизнес, банки, ozon
Финансы, Бизнес, Банки, Ozon
Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для сотрудников ПВЗ
Оzon не будет взимать комиссию с чаевых для работников пунктов выдачи заказов
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Ozon не будет взимать комиссию с чаевых для работников пунктов выдачи заказов, сообщили РИА Новости в компании.
"Ozon
не зарабатывает с чаевых. Их цель — создать более привлекательные условия работы для сотрудников ПВЗ и развивать инструмент для повышения уровня сервиса. Сотрудники пункта выдачи смогут получить дополнительный доход и благодарность за сервис и качественное обслуживание от клиентов", - сказали в компании.
Там уточнили, что комиссии отсутствуют для пользователей "Озон банка", при этом за транзакцию других банков может взиматься комиссия в 5%.
Ранее в ноябре Ozon запустил функцию чаевых для сотрудников пунктов выдачи заказов. Сумма вознаграждения может составлять от 10 до 300 рублей. Чаевые можно отправить на странице оплаты заказа в приложении либо после получения товара в пункте выдачи.
Ozon ведет переговоры с 17 банками о подключении к программе лояльности