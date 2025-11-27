https://1prime.ru/20251127/plan-864977845.html
В Пензенской области отменили план "Ковер"
В Пензенской области отменили план "Ковер"
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр" и режим "Беспилотная опасность". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал он в Telegram-канале.
Беспилотная опасность была объявлена в 0.15 мск среды и продлилась почти 27 часов. План "Ковер" был введен в Пензенской области в 01.21 мск среды.
