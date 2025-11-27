https://1prime.ru/20251127/plan-864978074.html

План "Ковер" отменен в Пензенской области

Цитата дается в новой редакции, уточняется 3-й абзац МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко. "На территории Пензенской области отменён план "Ковёр". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал он в Telegram-канале. План "Ковер" был введен в Пензенской области в 01.21 мск среды. При этом в регионе продолжает действовать объявленная в 0.18 мск четверга беспилотная опасность.

