План "Ковер" отменен в Пензенской области

27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. План "Ковер" отменен на территории Пензенской области, сообщает губернатор Олег Мельниченко.
"На территории Пензенской области отменён план "Ковёр". Временный запрет на использование воздушного пространства снят", - написал он в Telegram-канале.
План "Ковер" был введен в Пензенской области в 01.21 мск среды. При этом в регионе продолжает действовать объявленная в 0.18 мск четверга беспилотная опасность.
