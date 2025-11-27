https://1prime.ru/20251127/plan-864988669.html

Лидеры ОДКБ приняли план развития военного сотрудничества на 2026-2030 годы

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Лидеры ОДКБ по итогам саммита в Бишкеке приняли план развития военного сотрудничества государств организации на 2026-2030 годы, следует из списка документов, принятых по итогам мероприятия. "Решение Совета коллективной безопасности Организации Договора о коллективной безопасности "О плане развития военного сотрудничества государств - членов Организации Договора о коллективной безопасности на 2026–2030 годы", - указано в сообщении на сайте Кремля. В четверг в Бишкеке прошло заседание Совета коллективной безопасности ОДКБ.

