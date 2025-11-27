Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Правительство подготовило план структурных изменений в экономике
2025-11-27T15:56+0300
2025-11-27T16:24+0300
россия
рф
михаил мишустин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_4da942c621473cd097db1a079ec5fbea.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "План структурных изменений в экономике до 2030 года. Правительство подготовило его по поручению президента. Документ призван обеспечить траекторию роста, необходимую для достижения национальных целей, и учитывать все текущие вызовы, которые нам предстоит преодолеть", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Он отметил, что в его разработке принял участие широкий круг экспертов. Среди них были и представители парламента, деловых ассоциаций, научного сообщества.
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864993056_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_d3324d1267da0e22ef9afd781798c917.jpg
1920
1920
true
россия, рф, михаил мишустин
РОССИЯ, РФ, Михаил Мишустин
15:56 27.11.2025 (обновлено: 16:24 27.11.2025)
 
Мишустин: правительство подготовило план структурных изменений в экономике

© РИА Новости . Алексей Майшев
Дом правительства РФ
Дом правительства РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин.
"План структурных изменений в экономике до 2030 года. Правительство подготовило его по поручению президента. Документ призван обеспечить траекторию роста, необходимую для достижения национальных целей, и учитывать все текущие вызовы, которые нам предстоит преодолеть", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ.
Он отметил, что в его разработке принял участие широкий круг экспертов. Среди них были и представители парламента, деловых ассоциаций, научного сообщества.
Дом правительства РФ.
Правительство выделит еще около 1 миллиарда рублей на льготное кредитование
10:33
 
