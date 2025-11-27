Правительство подготовило план структурных изменений в экономике

https://1prime.ru/20251127/plan-864992499.html
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Правительство России подготовило план структурных изменений в экономике до 2030 года, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин. "План структурных изменений в экономике до 2030 года. Правительство подготовило его по поручению президента. Документ призван обеспечить траекторию роста, необходимую для достижения национальных целей, и учитывать все текущие вызовы, которые нам предстоит преодолеть", - сказал Мишустин на заседании правительства РФ. Он отметил, что в его разработке принял участие широкий круг экспертов. Среди них были и представители парламента, деловых ассоциаций, научного сообщества.
