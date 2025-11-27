https://1prime.ru/20251127/podderzhka-864992073.html

В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме. "В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей. Получателями мер социальной поддержки являются полтора миллиона пенсионеров", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В сообщении также приводятся слова председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, который отметил, что для пенсионеров доступны компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии. "И это я привёл в пример только три меры поддержки, которые являются наиболее востребованными. Мы продолжаем совершенствовать эту систему, потому что благополучие старшего поколения – для нас важная составляющая", - сказал Голубев, чьи слова приводятся в сообщении. Кроме того, в бюджете Московской области на 2026 год запланировано финансирование федерального проекта "Старшее поколение" в объёме более 525 миллионов рублей. Средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.

