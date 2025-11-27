https://1prime.ru/20251127/podderzhka-864992073.html
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров
В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T15:41+0300
2025-11-27T15:41+0300
2025-11-27T15:41+0300
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83328/19/833281951_0:46:2481:1441_1920x0_80_0_0_f7d29d26518f2c9fd24c7b4fa2a64008.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме. "В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей. Получателями мер социальной поддержки являются полтора миллиона пенсионеров", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В сообщении также приводятся слова председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, который отметил, что для пенсионеров доступны компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии. "И это я привёл в пример только три меры поддержки, которые являются наиболее востребованными. Мы продолжаем совершенствовать эту систему, потому что благополучие старшего поколения – для нас важная составляющая", - сказал Голубев, чьи слова приводятся в сообщении. Кроме того, в бюджете Московской области на 2026 год запланировано финансирование федерального проекта "Старшее поколение" в объёме более 525 миллионов рублей. Средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
https://1prime.ru/20251024/vyplaty-863854883.html
https://1prime.ru/20251004/pravitelstvo--863144249.html
московская область
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83328/19/833281951_128:0:2333:1654_1920x0_80_0_0_c4a42ac157a43ed89a9245247d59dde8.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
московская область
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров
В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году выделят 39 миллиардов рублей
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме.
"В Подмосковье
на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей. Получателями мер социальной поддержки являются полтора миллиона пенсионеров", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
Пенсионерам назвали три выплаты, которые нужно оформить до конца года
В сообщении также приводятся слова председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, который отметил, что для пенсионеров доступны компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии.
"И это я привёл в пример только три меры поддержки, которые являются наиболее востребованными. Мы продолжаем совершенствовать эту систему, потому что благополучие старшего поколения – для нас важная составляющая", - сказал Голубев, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, в бюджете Московской области на 2026 год запланировано финансирование федерального проекта "Старшее поколение" в объёме более 525 миллионов рублей.
Средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Правительство выделило 10 миллиардов рублей на доплаты пенсионерам