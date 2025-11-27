Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров - 27.11.2025
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров
В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T15:41+0300
2025-11-27T15:41+0300
московская область
https://cdnn.1prime.ru/img/83328/19/833281951_0:46:2481:1441_1920x0_80_0_0_f7d29d26518f2c9fd24c7b4fa2a64008.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме. "В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей. Получателями мер социальной поддержки являются полтора миллиона пенсионеров", - сообщается в Telegram-канале ведомства. В сообщении также приводятся слова председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, который отметил, что для пенсионеров доступны компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии. "И это я привёл в пример только три меры поддержки, которые являются наиболее востребованными. Мы продолжаем совершенствовать эту систему, потому что благополучие старшего поколения – для нас важная составляющая", - сказал Голубев, чьи слова приводятся в сообщении. Кроме того, в бюджете Московской области на 2026 год запланировано финансирование федерального проекта "Старшее поколение" в объёме более 525 миллионов рублей. Средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
московская область
московская область
Московская область
15:41 27.11.2025
 
В Подмосковье выделят 39 миллиардов рублей на поддержку пенсионеров

В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году выделят 39 миллиардов рублей

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей, сообщили в Мособлдуме.
"В Подмосковье на поддержку пенсионеров в 2026 году из регионального бюджета планируется направить 39 миллиардов рублей. Получателями мер социальной поддержки являются полтора миллиона пенсионеров", - сообщается в Telegram-канале ведомства.
В сообщении также приводятся слова председателя Комитета Мособлдумы по социальной политике и здравоохранению Андрея Голубева, который отметил, что для пенсионеров доступны компенсации по квартплате, бесплатный проезд на общественном транспорте, региональная доплата к пенсии.
"И это я привёл в пример только три меры поддержки, которые являются наиболее востребованными. Мы продолжаем совершенствовать эту систему, потому что благополучие старшего поколения – для нас важная составляющая", - сказал Голубев, чьи слова приводятся в сообщении.
Кроме того, в бюджете Московской области на 2026 год запланировано финансирование федерального проекта "Старшее поколение" в объёме более 525 миллионов рублей.
Средства будут направлены на создание системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами.
Московская область
 
 
Заголовок открываемого материала