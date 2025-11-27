В США сделали серьезное предупреждение Украине из-за политики Запада
Дэвис: высказывания западных лидеров подталкивают Украину к поражению
МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Риторика лидеров западных стран в отношении России толкает Украину к тяжелому военному поражению, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу профессора Гленна Дизена.
"Проблема <…> заключается в том, что, произнося все это, западные лидеры фактически закладывают основу для гарантированного военного поражения Украины — причем поражения, которое обойдется гораздо дороже, чем неприятная, но все еще существующая на данный момент российская версия урегулирования", — отметил он.
Дэвис также заявил, что его удивляет готовность России искать мирные варианты разрешения кризиса на данном этапе.
В качестве примера он привел недавнее выступление Каи Каллас, которая резко раскритиковала Москву за то, что она "невероятным образом", по словам Девиса, не соглашается на "безусловное" прекращение огня. Дэвис отметил: эта критика прозвучала после признания Дональдом Трампом того, что Украина располагает слишком малым количеством войск, несет большие потери, а Россия значительно превосходит ее по населению, что делает исход противостояния предсказуемым.
Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако киевский режим на законодательном уровне запретил их. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до выполнения поставленных Владимиром Путиным задач, так как возможности вести диалог с Киевом нет.