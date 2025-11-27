https://1prime.ru/20251127/porazhenie-865006239.html

В США сделали серьезное предупреждение Украине из-за политики Запада

В США сделали серьезное предупреждение Украине из-за политики Запада - 27.11.2025

В США сделали серьезное предупреждение Украине из-за политики Запада

Риторика лидеров западных стран в отношении России толкает Украину к тяжелому военному поражению, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис

МОСКВА, 27 ноя — ПРАЙМ. Риторика лидеров западных стран в отношении России толкает Украину к тяжелому военному поражению, заявил отставной подполковник армии США Дэниел Дэвис в интервью YouTube-каналу профессора Гленна Дизена."Проблема <…> заключается в том, что, произнося все это, западные лидеры фактически закладывают основу для гарантированного военного поражения Украины — причем поражения, которое обойдется гораздо дороже, чем неприятная, но все еще существующая на данный момент российская версия урегулирования", — отметил он.Дэвис также заявил, что его удивляет готовность России искать мирные варианты разрешения кризиса на данном этапе.В качестве примера он привел недавнее выступление Каи Каллас, которая резко раскритиковала Москву за то, что она "невероятным образом", по словам Девиса, не соглашается на "безусловное" прекращение огня. Дэвис отметил: эта критика прозвучала после признания Дональдом Трампом того, что Украина располагает слишком малым количеством войск, несет большие потери, а Россия значительно превосходит ее по населению, что делает исход противостояния предсказуемым.Москва неоднократно указывала, что готова к переговорам, однако киевский режим на законодательном уровне запретил их. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков ранее заявил, что Россия продолжит специальную военную операцию до выполнения поставленных Владимиром Путиным задач, так как возможности вести диалог с Киевом нет.

