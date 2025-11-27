https://1prime.ru/20251127/posol-864989754.html
Путин освободил Новикова от обязанностей посла в Непале
2025-11-27T13:38+0300
общество
непал
владимир путин
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин освободил Алексея Новикова от обязанностей посла РФ в Непале, соответствующий указ размещен на портале официального опубликования правовых актов. "Освободить Новикова Алексея Алексеевича от обязанностей чрезвычайного и полномочного посла Российской Федерации в Непале", - говорится в документе.
