Самозапреты помогают клиентам ВТБ сохранить 300 миллионов рублей ежемесячно

27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Самозапреты спасают клиентов ВТБ от потерь на 300 миллионов рублей ежемесячно, сообщил старший вице-президент ВТБ Алексей Охорзин. "ВТБ оценил эффективность механизма самозапрета на потребительские кредиты: ежемесячно новый сервис помогает клиентам сохранять около 300 млн рублей, блокируя нежелательные займы и снижая риски мошенничества", - приводятся слова Охорзина в сообщении пресс-службы банка в преддверии 16-го инвестиционного форума ВТБ "Россия зовет!" "По состоянию на начало декабря инструментом воспользовались около 5% заемщиков, обратившихся за кредитами. По прогнозам банка, в следующем году показатель сохранится на этом же уровне", - добавил Охорзин. Механизм самозапрета, введенный в РФ с 1 марта 2025 года, позволяет россиянам самостоятельно ограничивать выдачу новых потребительских кредитов дистанционно через портал госуслуг или в МФЦ. Запрет не распространяется на ипотечные, автокредиты и образовательные займы. Информация о введенных ограничениях отражается в кредитной истории и сохраняется до непосредственной отмены самим заемщиком. В начале сентября ВТБ запустил собственный сервис самоограничений, который расширил возможности государственных платформ. Запреты можно установить на дистанционное оформление потребительских кредитов, автокредитов наличными и на досрочное снятие денег со вклада. Для снятия ограничений требуется личное обращение клиента в офис банка. Кроме того, с 1 сентября в России заработал дополнительный инструмент защиты – "период охлаждения". Для кредитов на сумму от 50 тысяч до 200 тысяч рублей выдача средств откладывается минимум на 4 часа после подписания договора, а по суммам свыше 200 тысяч – на 48 часов. В это время клиент может отказаться от кредита и остановить оформление, если кредит пытаются взять мошенники. По статистике банка, доля отказов в этот период не превышает 3%. При этом в офисах этот показатель ниже, чем при онлайн-оформлении, а от займов до 200 тысяч рублей отказываются реже, чем на большие суммы, отмечает ВТБ.
