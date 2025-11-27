https://1prime.ru/20251127/proekt-864988521.html

В Госдуме разработают проект о выплатах для опекунов погибших бойцов СВО

общество

россия

сергей миронов

госдума

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о выплатах для опекунов погибших участников СВО разработают в Госдуме, сообщил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. В настоящее время пенсия по потере кормильца (и страховая, и государственная) назначается близким и родственникам военнослужащего, которые имеют право на нее, в том числе и родителям. "Выплат по потере кормильца достойны не только родители погибших бойцов СВО, но и их опекуны… Проблема такая есть, поэтому я дал поручение нашим юристам – мы будем готовить законодательную инициативу. Потому что опекуны, безусловно, имеют право на выплаты и льготы, ведь воспитывали ребенка в своей семье", - сказал Миронов. По его словам, соответствующие поправки в законодательство депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" намерены внести в парламент. Политик отметил, что большинство депутатов Госдумы поддерживают все, что касается участников СВО и членов их семей. "Нужно менять закон, и мы этим займемся", - уточнил Миронов.

