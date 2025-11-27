Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме разработают проект о выплатах для опекунов погибших бойцов СВО - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/proekt-864988521.html
В Госдуме разработают проект о выплатах для опекунов погибших бойцов СВО
В Госдуме разработают проект о выплатах для опекунов погибших бойцов СВО - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме разработают проект о выплатах для опекунов погибших бойцов СВО
Законопроект о выплатах для опекунов погибших участников СВО разработают в Госдуме, сообщил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T12:31+0300
2025-11-27T12:31+0300
общество
россия
сергей миронов
госдума
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_0:18:3581:2032_1920x0_80_0_0_52332c6963fa077fb48852cc7943cecf.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о выплатах для опекунов погибших участников СВО разработают в Госдуме, сообщил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов. В настоящее время пенсия по потере кормильца (и страховая, и государственная) назначается близким и родственникам военнослужащего, которые имеют право на нее, в том числе и родителям. "Выплат по потере кормильца достойны не только родители погибших бойцов СВО, но и их опекуны… Проблема такая есть, поэтому я дал поручение нашим юристам – мы будем готовить законодательную инициативу. Потому что опекуны, безусловно, имеют право на выплаты и льготы, ведь воспитывали ребенка в своей семье", - сказал Миронов. По его словам, соответствующие поправки в законодательство депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" намерены внести в парламент. Политик отметил, что большинство депутатов Госдумы поддерживают все, что касается участников СВО и членов их семей. "Нужно менять закон, и мы этим займемся", - уточнил Миронов.
https://1prime.ru/20251120/gd-864733136.html
https://1prime.ru/20251111/mironov-864402614.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/1b/861308501_425:0:3156:2048_1920x0_80_0_0_eab215a93c6c3b50271edbb4805f9bc7.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
общество , россия, сергей миронов, госдума
Общество , РОССИЯ, Сергей Миронов, Госдума
12:31 27.11.2025
 
В Госдуме разработают проект о выплатах для опекунов погибших бойцов СВО

Миронов: в Госдуме разработают проект о выплатах для опекунов погибших бойцов СВО

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Здание Государственной думы России. Архивное фото
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Законопроект о выплатах для опекунов погибших участников СВО разработают в Госдуме, сообщил РИА Новости лидер партии "Справедливая Россия", глава думской фракции Сергей Миронов.
В настоящее время пенсия по потере кормильца (и страховая, и государственная) назначается близким и родственникам военнослужащего, которые имеют право на нее, в том числе и родителям.
В Госдуму внесут проект о сроке рассмотрения обращений участников СВО
20 ноября, 03:12
"Выплат по потере кормильца достойны не только родители погибших бойцов СВО, но и их опекуны… Проблема такая есть, поэтому я дал поручение нашим юристам – мы будем готовить законодательную инициативу. Потому что опекуны, безусловно, имеют право на выплаты и льготы, ведь воспитывали ребенка в своей семье", - сказал Миронов.
По его словам, соответствующие поправки в законодательство депутаты Госдумы от фракции "Справедливая Россия" намерены внести в парламент.
Политик отметил, что большинство депутатов Госдумы поддерживают все, что касается участников СВО и членов их семей. "Нужно менять закон, и мы этим займемся", - уточнил Миронов.
Миронов предложил увеличить фиксированную выплату к страховой пенсии
11 ноября, 01:51
 
ОбществоРОССИЯСергей МироновГосдума
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала