ОДКБ гарантирует безопасность в евразийском регионе, заявил Путин

2025-11-27T10:50+0300

россия

владимир путин

одкб

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, заявил президент России Владимир Путин. "ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц нашего объединения", - сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

россия, владимир путин, одкб