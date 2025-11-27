https://1prime.ru/20251127/putin-864986737.html
ОДКБ гарантирует безопасность в евразийском регионе, заявил Путин
ОДКБ гарантирует безопасность в евразийском регионе, заявил Путин - 27.11.2025, ПРАЙМ
ОДКБ гарантирует безопасность в евразийском регионе, заявил Путин
ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, заявил президент России Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T10:50+0300
2025-11-27T10:50+0300
2025-11-27T10:50+0300
россия
владимир путин
одкб
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864986022_0:279:3143:2047_1920x0_80_0_0_70c77e9553a2480477f479a4cc4354bc.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, заявил президент России Владимир Путин. "ОДКБ надежно гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве, защищает суверенитет и территориальную целостность стран-участниц нашего объединения", - сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
https://1prime.ru/20251127/putin-864986525.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864986022_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_0d3843c6368a9ad65c059bd351d9693f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, владимир путин, одкб
РОССИЯ, Владимир Путин, ОДКБ
ОДКБ гарантирует безопасность в евразийском регионе, заявил Путин
Путин: ОДКБ гарантирует безопасность и стабильность на евразийском пространстве