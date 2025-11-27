https://1prime.ru/20251127/putin-864986852.html
Путин рассказал, под каким девизом пройдет председательство России в ОДКБ
Путин рассказал, под каким девизом пройдет председательство России в ОДКБ - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал, под каким девизом пройдет председательство России в ОДКБ
Председательство России в ОДКБ в 2026 году пройдет под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире", заявил президент РФ Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T10:55+0300
2025-11-27T10:55+0300
2025-11-27T10:55+0300
россия
общество
рф
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864986022_0:279:3143:2047_1920x0_80_0_0_70c77e9553a2480477f479a4cc4354bc.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Председательство России в ОДКБ в 2026 году пройдет под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире", заявил президент РФ Владимир Путин. "Уважаемые друзья, коллеги, с 1 января, как только что было сказано, 2026 года, председательство ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире", - сказал российский президент на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/0b/1b/864986022_132:0:2861:2047_1920x0_80_0_0_0d3843c6368a9ad65c059bd351d9693f.jpg
Путин рассказал, под каким девизом пройдет председательство России в ОДКБ
Путин: председательства РФ в ОДКБ пройдет под девизом коллективной безопасности
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Председательство России в ОДКБ в 2026 году пройдет под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире", заявил президент РФ Владимир Путин.
"Уважаемые друзья, коллеги, с 1 января, как только что было сказано, 2026 года, председательство ОДКБ переходит к России. Оно будет проходить под девизом "Коллективная безопасность в многополярном мире", - сказал российский президент на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
