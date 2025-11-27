https://1prime.ru/20251127/putin-864987097.html
Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением
Путин предложил оснастить силы ОДКБ современным российским вооружением
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия предлагает запустить программу оснащение сил ОДКБ современными образцами российских вооружений, заявил президент России Владимир Путин. "Предлагаем запустить масштабную программу оснащения коллективных сил современными образцами российских вооружений и техники, доказавших свою эффективность в ходе реальных военных действий", - сказал Путин в ходе заседания совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
