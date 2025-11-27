https://1prime.ru/20251127/putin-864987699.html

Путин рассказал о планах России на время председательства в ОДКБ

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия в ходе председательства в ОДКБ планирует организовать ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин. "Планируем организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб", - сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.

