Путин рассказал о планах России на время председательства в ОДКБ
Путин рассказал о планах России на время председательства в ОДКБ - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал о планах России на время председательства в ОДКБ
27.11.2025
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия в ходе председательства в ОДКБ планирует организовать ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб, заявил президент РФ Владимир Путин. "Планируем организовать целый ряд совместных мероприятий по подготовке воинских частей и подразделений спецслужб", - сказал Путин на заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ в расширенном составе.
