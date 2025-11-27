https://1prime.ru/20251127/putin-864996840.html
Путин сообщил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа. "Господин Уиткофф едет, судя по всему, в Москву по поручению президента Трампа для того, чтобы вести с нами переговоры", - сказал Путин журналистам.
