Путин сообщил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа - 27.11.2025
Путин сообщил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа
Путин сообщил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин сообщил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T18:27+0300
2025-11-27T18:27+0300
москва
рф
сша
владимир путин
стив уиткофф
дональд трамп
политика
https://cdnn.1prime.ru/img/84068/50/840685008_0:153:3097:1895_1920x0_80_0_0_2a41df1cc921abda5dc8b7b60237861f.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа. "Господин Уиткофф едет, судя по всему, в Москву по поручению президента Трампа для того, чтобы вести с нами переговоры", - сказал Путин журналистам.
москва, рф, сша, владимир путин, стив уиткофф, дональд трамп, политика
МОСКВА, РФ, США, Владимир Путин, Стив Уиткофф, Дональд Трамп, политика
18:27 27.11.2025
 
Путин сообщил, что Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа

Путин: Уиткофф приедет в Москву по поручению Трампа

© POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин. Архивное фото
© POOL
Перейти в медиабанк
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что спецпосланник президента США Стив Уиткофф приедет в Москву по поручению американского лидера Дональда Трампа.
"Господин Уиткофф едет, судя по всему, в Москву по поручению президента Трампа для того, чтобы вести с нами переговоры", - сказал Путин журналистам.
Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Путин рассказал, что должно быть предметом переговоров России и США
МОСКВА РФ США Владимир Путин Стив Уиткофф Дональд Трамп политика
 
 
