https://1prime.ru/20251127/putin-865003950.html
Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить
Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить
Есть вопросы по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить Москве и Будапешту, сказал президент России Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T22:54+0300
2025-11-27T22:54+0300
2025-11-27T22:54+0300
россия
москва
будапешт
владимир путин
аэс "пакш"
энергетика
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Есть вопросы по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить Москве и Будапешту, сказал президент России Владимир Путин. "Там есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, это касается топлива для электростанции", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что это серьезный вопрос. "Здесь все надо как следует просчитать", - добавил Путин.
https://1prime.ru/20251127/putin-865000759.html
москва
будапешт
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_374:0:6347:4480_1920x0_80_0_0_9842a8c8feac3c6d22328ebea1ffcd1d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, москва, будапешт, владимир путин, аэс "пакш", энергетика
РОССИЯ, МОСКВА, Будапешт, Владимир Путин, АЭС "Пакш", энергетика
Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить
Путин: у Будапешта и Москвы есть вопросы по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить