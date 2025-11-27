https://1prime.ru/20251127/putin-865003950.html

Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить

Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить - 27.11.2025, ПРАЙМ

Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить

Есть вопросы по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить Москве и Будапешту, сказал президент России Владимир Путин. | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T22:54+0300

2025-11-27T22:54+0300

2025-11-27T22:54+0300

россия

москва

будапешт

владимир путин

аэс "пакш"

энергетика

https://cdnn.1prime.ru/img/84226/14/842261458_0:350:6720:4130_1920x0_80_0_0_a9c5442801e605ab57952b1c43200bd3.jpg

БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Есть вопросы по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить Москве и Будапешту, сказал президент России Владимир Путин. "Там есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, это касается топлива для электростанции", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что это серьезный вопрос. "Здесь все надо как следует просчитать", - добавил Путин.

https://1prime.ru/20251127/putin-865000759.html

москва

будапешт

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, москва, будапешт, владимир путин, аэс "пакш", энергетика