Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить - 27.11.2025, ПРАЙМ
Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить
2025-11-27T22:54+0300
россия
москва
будапешт
владимир путин
аэс "пакш"
энергетика
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Есть вопросы по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить Москве и Будапешту, сказал президент России Владимир Путин. "Там есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, это касается топлива для электростанции", - сказал Путин журналистам. Он отметил, что это серьезный вопрос. "Здесь все надо как следует просчитать", - добавил Путин.
22:54 27.11.2025
 
Путин заявил о вопросах по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить

Путин: у Будапешта и Москвы есть вопросы по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить

© Фото : PAKS II. ZRTАЭС "Пакш-2", Венгрия
АЭС "Пакш-2", Венгрия . Архивное фото
© Фото : PAKS II. ZRT
БИШКЕК, 27 ноя - ПРАЙМ. Есть вопросы по топливу для АЭС "Пакш", которые надо обсудить Москве и Будапешту, сказал президент России Владимир Путин.
"Там есть вопросы, которые требуют дополнительного обсуждения, это касается топлива для электростанции", - сказал Путин журналистам.
Он отметил, что это серьезный вопрос. "Здесь все надо как следует просчитать", - добавил Путин.
Путин выразил недоумение введением санкций против "Лукойла" и "Роснефти"
20:47
 
