Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/reys-864980409.html
В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга
В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести денежную компенсацию в размере 100% от стоимости... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T08:14+0300
2025-11-27T08:28+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:187:1857:1232_1920x0_80_0_0_4c576e50d0d252967dc5bd3a7f5903ca.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести денежную компенсацию в размере 100% от стоимости билета пассажирам, которые не смогли улететь оплаченным рейсом из-за сверхбронирования (овербукинга). Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования. размер такой выплаты должен составлять 100% от стоимости билета и выплачиваться пассажиру в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство формально обязывает перевозчика компенсировать убытки, однако на практике пассажиры часто вынуждены проходить сложный путь претензий и даже судебных разбирательств, чтобы получить положенные выплаты. Авиакомпании, как указано в обращении, нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс. По мнению парламентариев, введение такой меры создаст для авиакомпаний мощный экономический стимул более ответственно планировать загрузку рейсов и не злоупотреблять сверхбронированием, а для пассажиров это станет гарантией справедливого и быстрого возмещения ущерба, избавив их от необходимости добиваться возврата средств через сложные процедуры.
https://1prime.ru/20251118/nikitin-864668425.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:0:1651:1238_1920x0_80_0_0_548fd6e03cb2888c3bfd4c78497f9e9d.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
08:14 27.11.2025 (обновлено: 08:28 27.11.2025)
 
В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга

"Новые люди" предложили ввести компенсацию за отказ от рейса из-за сверхбронирования

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСамолет
Самолет - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Самолет. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести денежную компенсацию в размере 100% от стоимости билета пассажирам, которые не смогли улететь оплаченным рейсом из-за сверхбронирования (овербукинга).
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования. размер такой выплаты должен составлять 100% от стоимости билета и выплачиваться пассажиру в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство формально обязывает перевозчика компенсировать убытки, однако на практике пассажиры часто вынуждены проходить сложный путь претензий и даже судебных разбирательств, чтобы получить положенные выплаты. Авиакомпании, как указано в обращении, нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс.
По мнению парламентариев, введение такой меры создаст для авиакомпаний мощный экономический стимул более ответственно планировать загрузку рейсов и не злоупотреблять сверхбронированием, а для пассажиров это станет гарантией справедливого и быстрого возмещения ущерба, избавив их от необходимости добиваться возврата средств через сложные процедуры.
Ожидание в аэропорту - ПРАЙМ, 1920, 18.11.2025
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год
18 ноября, 18:35
 
БизнесРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала