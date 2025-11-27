https://1prime.ru/20251127/reys-864980409.html

В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести денежную компенсацию в размере 100% от стоимости билета пассажирам, которые не смогли улететь оплаченным рейсом из-за сверхбронирования (овербукинга). Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования. размер такой выплаты должен составлять 100% от стоимости билета и выплачиваться пассажиру в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство формально обязывает перевозчика компенсировать убытки, однако на практике пассажиры часто вынуждены проходить сложный путь претензий и даже судебных разбирательств, чтобы получить положенные выплаты. Авиакомпании, как указано в обращении, нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс. По мнению парламентариев, введение такой меры создаст для авиакомпаний мощный экономический стимул более ответственно планировать загрузку рейсов и не злоупотреблять сверхбронированием, а для пассажиров это станет гарантией справедливого и быстрого возмещения ущерба, избавив их от необходимости добиваться возврата средств через сложные процедуры.

