https://1prime.ru/20251127/reys-864980409.html
В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга
В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга - 27.11.2025, ПРАЙМ
В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга
Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести денежную компенсацию в размере 100% от стоимости... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T08:14+0300
2025-11-27T08:14+0300
2025-11-27T08:28+0300
бизнес
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:187:1857:1232_1920x0_80_0_0_4c576e50d0d252967dc5bd3a7f5903ca.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести денежную компенсацию в размере 100% от стоимости билета пассажирам, которые не смогли улететь оплаченным рейсом из-за сверхбронирования (овербукинга). Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости. "Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования. размер такой выплаты должен составлять 100% от стоимости билета и выплачиваться пассажиру в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд", - сказано в документе. Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство формально обязывает перевозчика компенсировать убытки, однако на практике пассажиры часто вынуждены проходить сложный путь претензий и даже судебных разбирательств, чтобы получить положенные выплаты. Авиакомпании, как указано в обращении, нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс. По мнению парламентариев, введение такой меры создаст для авиакомпаний мощный экономический стимул более ответственно планировать загрузку рейсов и не злоупотреблять сверхбронированием, а для пассажиров это станет гарантией справедливого и быстрого возмещения ущерба, избавив их от необходимости добиваться возврата средств через сложные процедуры.
https://1prime.ru/20251118/nikitin-864668425.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84039/72/840397224_0:0:1651:1238_1920x0_80_0_0_548fd6e03cb2888c3bfd4c78497f9e9d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
бизнес, россия
В Госдуме предложили ввести компенсацию за отмену рейса из-за овербукинга
"Новые люди" предложили ввести компенсацию за отказ от рейса из-за сверхбронирования
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Депутаты Госдумы от фракции "Новые люди" во главе с вице-спикером Владиславом Даванковым предложили ввести денежную компенсацию в размере 100% от стоимости билета пассажирам, которые не смогли улететь оплаченным рейсом из-за сверхбронирования (овербукинга).
Обращение с соответствующим предложением было направлено министру транспорта Андрею Никитину. Документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаем ввести законодательную норму об обязательной автоматической компенсации в случае отказа в перевозке по причине сверхбронирования. размер такой выплаты должен составлять 100% от стоимости билета и выплачиваться пассажиру в кратчайшие сроки без необходимости спорить с представителями авиакомпании или обращаться в суд", - сказано в документе.
Авторы инициативы отмечают, что действующее законодательство формально обязывает перевозчика компенсировать убытки, однако на практике пассажиры часто вынуждены проходить сложный путь претензий и даже судебных разбирательств, чтобы получить положенные выплаты. Авиакомпании, как указано в обращении, нередко ограничиваются предложением ваучера или пересадкой на другой рейс.
По мнению парламентариев, введение такой меры создаст для авиакомпаний мощный экономический стимул более ответственно планировать загрузку рейсов и не злоупотреблять сверхбронированием, а для пассажиров это станет гарантией справедливого и быстрого возмещения ущерба, избавив их от необходимости добиваться возврата средств через сложные процедуры.
Минтранс дал прогноз по пассажиропотоку российских авиакомпаний на 2026 год