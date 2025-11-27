Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Аэрофлот" запланировал благотворительный рождественский рейс - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/reys-865006555.html
"Аэрофлот" запланировал благотворительный рождественский рейс
"Аэрофлот" запланировал благотворительный рождественский рейс - 27.11.2025, ПРАЙМ
"Аэрофлот" запланировал благотворительный рождественский рейс
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Новосибирск 6 января 2026 года, в канун Рождества Христова, сообщил авиаперевозчик. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T23:35+0300
2025-11-27T23:35+0300
бизнес
москва
новосибирск
рф
аэрофлот
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_0:42:801:492_1920x0_80_0_0_036562a5ca3c405e19f4113cb5d99d3e.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Новосибирск 6 января 2026 года, в канун Рождества Христова, сообщил авиаперевозчик. "Выполним благотворительный рейс SU1076 в канун Рождества, 6 января 2026 года. Необычный полет состоится по маршруту Москва — Новосибирск", - говорится в сообщении "Аэрофлота". На благотворительный рейс приглашены музыканты оркестра "Академия Русской Музыки" и художественный руководитель, главный дирижер — лауреат премии президента РФ Иван Никифорчин. Во время полета прозвучат шедевры классической музыки, в том числе фрагменты из балета "Щелкунчик". Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.
https://1prime.ru/20251126/reys-864968877.html
москва
новосибирск
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/75939/28/759392881_44:0:755:533_1920x0_80_0_0_f19b4ae2941b469e2d54abab45b59f04.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, москва, новосибирск, рф, аэрофлот
Бизнес, МОСКВА, НОВОСИБИРСК, РФ, Аэрофлот
23:35 27.11.2025
 
"Аэрофлот" запланировал благотворительный рождественский рейс

"Аэрофлот" выполнит благотворительный рождественский рейс из Москвы в Новосибирск

© Фото : Sergey KustovСамолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот"
Самолет Airbus A320 авиакомпании Аэрофлот - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Самолет Airbus A320 авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
© Фото : Sergey Kustov
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Новосибирск 6 января 2026 года, в канун Рождества Христова, сообщил авиаперевозчик.
"Выполним благотворительный рейс SU1076 в канун Рождества, 6 января 2026 года. Необычный полет состоится по маршруту Москва — Новосибирск", - говорится в сообщении "Аэрофлота".
На благотворительный рейс приглашены музыканты оркестра "Академия Русской Музыки" и художественный руководитель, главный дирижер — лауреат премии президента РФ Иван Никифорчин. Во время полета прозвучат шедевры классической музыки, в том числе фрагменты из балета "Щелкунчик".
Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.
Самолет авиакомпании Azur Air - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Из Челябинска отправился первый рейс во Вьетнам
26 ноября, 21:34
 
БизнесМОСКВАНОВОСИБИРСКРФАэрофлот
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала