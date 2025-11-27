"Аэрофлот" запланировал благотворительный рождественский рейс

https://1prime.ru/20251127/reys-865006555.html
Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Новосибирск 6 января 2026 года, в канун Рождества Христова, сообщил авиаперевозчик.
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Авиакомпания "Аэрофлот" выполнит благотворительный рейс из Москвы в Новосибирск 6 января 2026 года, в канун Рождества Христова, сообщил авиаперевозчик. "Выполним благотворительный рейс SU1076 в канун Рождества, 6 января 2026 года. Необычный полет состоится по маршруту Москва — Новосибирск", - говорится в сообщении "Аэрофлота". На благотворительный рейс приглашены музыканты оркестра "Академия Русской Музыки" и художественный руководитель, главный дирижер — лауреат премии президента РФ Иван Никифорчин. Во время полета прозвучат шедевры классической музыки, в том числе фрагменты из балета "Щелкунчик". Средства, вырученные от продажи билетов, будут направлены на благотворительность.
