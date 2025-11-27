https://1prime.ru/20251127/rezervy-864993641.html
В ЦБ заявили о снижении российских международных резервов
Международные резервы РФ с 14 по 21 ноября снизились на 0,7% и составили 729,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России.
2025-11-27T16:40+0300
2025-11-27T16:40+0300
2025-11-27T16:40+0300
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 14 по 21 ноября снизились на 0,7% и составили 729,1 миллиарда долларов, следует из данных Банка России. "Международные резервы по состоянию на конец дня 21 ноября 2025 года составили 729,1 млрд долларов США, сократившись за неделю на 5,0 млрд долларов США, или на 0,7%, в основном из-за отрицательной переоценки", - говорится в сообщении. Международные резервы по состоянию на конец дня 14 ноября составляли 734,1 миллиарда долларов. Международные резервы РФ за прошлый год увеличились на 1,8% и на 1 января 2025 года составляли 609,1 миллиарда долларов. Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
