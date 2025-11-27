Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил Лихачев - 27.11.2025
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил Лихачев
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил Лихачев - 27.11.2025, ПРАЙМ
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил Лихачев
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев | 27.11.2025, ПРАЙМ
СИРИУС, 27 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев "Сейчас готовим меморандум по малым станциям", - сказал Лихачев на сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" в рамках V Конгресса молодых ученых. По словам Лихачева, в Иране устойчиво работает достроенный с участием России первый энергоблок АЭС "Бушер", строятся второй и третий блоки этой станции, подписано соглашение о строительстве в Иране новых атомных блоков большой мощности. Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
иран, росатом, энергетика, атомная энергетика, россия
ИРАН, Росатом, энергетика, атомная энергетика, РОССИЯ
19:44 27.11.2025
 
"Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил Лихачев

Лихачев сообщил о подготовке меморандума "Росатома" и Ирана по АЭС малой мощности

СИРИУС, 27 ноя - ПРАЙМ. "Росатом" готовит с Ираном меморандум по АЭС малой мощности, заявил глава госкорпорации Алексей Лихачев
"Сейчас готовим меморандум по малым станциям", - сказал Лихачев на сессии "Атом должен быть рабочим, а не солдатом" в рамках V Конгресса молодых ученых.
По словам Лихачева, в Иране устойчиво работает достроенный с участием России первый энергоблок АЭС "Бушер", строятся второй и третий блоки этой станции, подписано соглашение о строительстве в Иране новых атомных блоков большой мощности.
Конгресс молодых ученых, проходящий на федеральной территории Сириус, - ключевое ежегодное мероприятие Десятилетия науки и технологий в России. РИА Новости - информационный партнер и официальное фотохост-агентство V Конгресса молодых ученых. Кроме того, информационным партнером V Конгресса молодых ученых выступает международное информационное агентство и радио Sputnik.
ИРАН, Росатом, энергетика, атомная энергетика, РОССИЯ
 
 
