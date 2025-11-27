"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре
"Роскосмос": элементы стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты
© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗапуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур
Запуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-28" с космодрома Байконур. Архивное фото
БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - ПРАЙМ. Ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а", все будет устранено в скором времени, сообщил "Роскосмос".
"Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола", - говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" уточнили, что после пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр.
Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса, добавили в госкорпорации.
"Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшем времени повреждения будут устранены", - подчеркнули в "Роскосмосе".
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 12.28 мск 27 ноября. Она отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28", который пристыковался к ней в 15.34 мск. На корабле на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.