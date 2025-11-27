Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре
"Роскосмос" сообщил о повреждении элементов стартового стола на Байконуре
Ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а", все будет устранено в скором времени, сообщил "Роскосмос". | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T23:10+0300
2025-11-27T23:10+0300
технологии
общество
байконур
роскосмос
наса
БАЙКОНУР (Казахстан), 27 ноя - ПРАЙМ. Ряд элементов стартового стола на Байконуре были повреждены после пуска ракеты "Союз-2.1а", все будет устранено в скором времени, сообщил "Роскосмос". "Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола", - говорится в сообщении. В "Роскосмосе" уточнили, что после пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр. Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса, добавили в госкорпорации. "Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшем времени повреждения будут устранены", - подчеркнули в "Роскосмосе". Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 12.28 мск 27 ноября. Она отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28", который пристыковался к ней в 15.34 мск. На корабле на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.
23:10 27.11.2025
 
"Был произведен осмотр места старта, как это происходит каждый раз после выведения ракеты. Выявлено повреждение ряда элементов стартового стола", - говорится в сообщении.
В "Роскосмосе" уточнили, что после пуска могут появляться повреждения, поэтому в мировой практике обязателен подобный осмотр.
Сейчас ведется оценка состояния стартового комплекса, добавили в госкорпорации.
"Для восстановления есть все необходимые резервные элементы, и в ближайшем времени повреждения будут устранены", - подчеркнули в "Роскосмосе".
Ракета "Союз-2.1а" стартовала в 12.28 мск 27 ноября. Она отправила к Международной космической станции корабль "Союз МС-28", который пристыковался к ней в 15.34 мск. На корабле на станцию прибыли космонавты "Роскосмоса" Сергей Кудь-Сверчков и Сергей Микаев, а также астронавт NASA Кристофер Уильямс.
Россия первой отправит ИИ в помощь своим космонавтам, заявили в "Сбере"
ТехнологииОбществоБайконурРоскосмосНАСА
 
 
