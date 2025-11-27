День морской пехоты в России

https://1prime.ru/20251127/rossija-864974223.html

2025-11-27T01:11+0300

2025-11-27T01:11+0300

2025-11-27T01:11+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. День морской пехоты отмечается в России в четверг. Ниже приводится справочная информация. День морской пехоты отмечается в Вооруженных силах России 27 ноября. Соответствующий указ был подписан президентом России Владимиром Путиным в 2024 году. День морской пехоты официально отмечается в этот день с 1996 года, однако ранее основанием для этого был приказ главкома ВМФ России. Морская пехота – высокомобильный род береговых войск ВМФ Российской Федерации, предназначенный для ведения боевых действий в составе морских, воздушно-морских, воздушных десантов, а также для обороны военно-морских баз страны, островов, важных береговых пунктов и пунктов базирования флота. Части морской пехоты высаживаются на берег с десантных катеров и кораблей, либо десантируются на побережье вертолетами берегового и корабельного базирования при огневой поддержке со стороны кораблей флота и морской авиации. В ряде случаев морская пехота может преодолевать различные водные препятствия своим ходом при помощи плавающих боевых машин (в подавляющем большинстве случаев на бронетранспортерах). История российской морской пехоты берет свое начало в XVIII веке. 27 ноября (16 ноября по старому стилю) 1705 года Петр I издал указ о формировании "полка морских солдат". Первый морской полк был сформирован из офицеров и солдат Семеновского и Преображенского полков. Их главными задачами стали участие в морских абордажах и десантах на Балтике, а служить первые русские морские пехотинцы должны были только на парусных судах: на гребные в случае необходимости по-прежнему сажали пехоту. Первое боевое крещение морская пехота получила в 1706 году в Выборгском заливе при захвате в абордажном бою шведского бота "Эсперн". Отличилась она и в Гангутском сражении в 1714 году. В конце XVIII – начале XIX века в связи с изменением характера войн и способов ведения боевых действий флотами русская морская пехота несколько раз подвергалась реорганизации. В этот период она рассматривалась в первую очередь как боевой род войск, предназначенный для десантных действий. Отряды российской морской пехоты участвовали в русско-турецких войнах конца XVIII века, в Средиземноморском походе адмирала Федора Ушакова (1798-1800), во время войны России в составе второй коалиции против Франции, когда в результате проведенных десантных операций были освобождены от французов Ионические острова, взята штурмом с моря считавшаяся неприступной крепость Корфу, освобождены центральная и южная часть Италии, заняты Неаполь и Рим. Сформированный в 1810 году морской гвардейский экипаж, единственная часть в истории русского флота, представлявшая собой как корабельную команду, так и пехотный гвардейский батальон, принимал участие в Отечественной войне 1812 года. Действуя на сухопутном фронте, он частично выполнял некоторые функции морской пехоты, а именно наводил переправы через водные преграды, разрушал переправы противника и т.п. В 1813 году части морской пехоты были переданы в армейское ведомство и утратили связь с флотом. После этого в течение почти 100 лет на русском флоте крупных штатных формирований морской пехоты не было. Во время Крымской (Восточной) войны 1853-1856 годов оборона Севастополя (1854-1855) потребовала от флота большого числа морских стрелковых частей, еще раз подтвердив необходимость морской пехоты. Экстренно сформированные из экипажей кораблей отдельные морские батальоны вместе с другими участниками обороны Севастополя покрыли себя неувядаемой славой. Вопрос о формировании постоянных частей морской пехоты был поставлен в 1910 году. В 1911 году Главным морским штабом был разработан проект создания постоянных пехотных частей в основных базах флота: пехотного полка Балтийского флота, батальона Черноморского флота и Владивостокского батальона. В августе 1914 года в Кронштадте были созданы три отдельных батальона из личного состава Гвардейского флотского экипажа и 1-го Балтийского флотского экипажа. Тогда же началось формирование морских батальонов Черноморского флота. Постоянные части морской пехоты участвовали в Первой мировой войне (1914-1918), а также в Гражданской войне (1917-1922), после окончания которой они были вновь расформированы. Во время советско-финляндской войны (1939-1940) была создана специальная стрелковая бригада, впоследствии преобразованная в 1-ю особую бригаду морской пехоты Балтийского флота (1940). С началом Великой Отечественной войны на флотах, флотилиях и военно-морских базах началось формирование бригад и батальонов морской пехоты, которые комплектовались из личного состава кораблей, береговых частей и военно-морских учебных заведений. Они предназначались преимущественно для ведения боевых действий на приморских направлениях, прежде всего, в десантных и противодесантных операциях. Всего в годы Великой Отечественной войны на различных участках советско-германского фронта действовали 21 бригада и несколько десятков отдельных полков и батальонов морской пехоты. Подразделения морской пехоты участвовали в обороне Москвы, Ленинграда (ныне Санкт-Петербург), Одессы, Севастополя, Заполярья, Сталинграда (ныне Волгоград) и других. Они воздействовали на тылы и фланги вражеских группировок, отвлекали на себя их значительные силы, оказывали содействие войскам, наносившим удары на суше. Несколько бригад пехотинцев в составе сухопутных фронтов дошли до Берлина, в августе 1945 года действовали против японцев на Курилах и Сахалине. Всего за период Великой Отечественной и советско-японской войн морская пехота участвовала более чем в 120 десантах. Противник называл морских пехотинцев "черной смертью" и "черными дьяволами". За проявленный героизм в годы Великой Отечественной войны десятки тысяч морских пехотинцев были награждены орденами и медалями, более 150 удостоены звания Героя Советского Союза. Многие соединения морской пехоты получили гвардейские звания и почетные наименования. В 1956 году в ходе реорганизации Вооруженных сил СССР подразделения морской пехоты были расформированы. Их роль была возложена на части сухопутных войск, дислоцировавшихся вблизи морского побережья. Возрождение морской пехоты началось в июне 1963 года, когда на базе гвардейского мотострелкового полка Белорусского военного округа был сформирован отдельный полк морской пехоты Балтийского флота. Затем были созданы отдельные полки на Тихоокеанском (1963), Северном (1966) и Черноморском (1967) флотах. В 1967 году на Тихоокеанском флоте на базе отдельного полка морской пехоты была сформирована дивизия морской пехоты. В 1979 году отдельные полки морской пехоты Северного, Балтийского и Черноморского флотов были переформированы в отдельные бригады морской пехоты. С 1965 года подразделения советской морской пехоты на десантных кораблях участвовали в несении боевой службы ВМФ в районах Тихого, Атлантического и Индийского океанов. С октября 1989 года морская пехота вошла в состав береговых войск ВМФ СССР (с 1992 года – ВМФ РФ). В 1993-1994 годах батальон морской пехоты Черноморского флота участвовал в эвакуации мирного населения из Абхазии в ходе грузино-абхазского вооруженного конфликта. Подразделения и части морской пехоты всех флотов и Каспийской военной флотилии принимали участие в операциях по восстановлению конституционного порядка в Чечне (1994-1996) и контртеррористических операциях на Северном Кавказе (1999-2009). За проявленный в боях на Северном Кавказе героизм более 20 морских пехотинцев были удостоены звания Героя России, более 5 тысяч "черных беретов" были награждены правительственными орденами и медалями. В состав современной морской пехоты в ВМФ РФ входят соединения и воинские части Тихоокеанского, Северного, Балтийского, Черноморского флотов и Каспийской флотилии. Современные российские морские пехотинцы в составе подразделений антитеррора участвуют в выполнении задач дальних походов, в частности, по борьбе с морским пиратством и обеспечению безопасности судоходства. "Черные береты" внесли достойный вклад и в борьбу с международным терроризмом на территории Сирии. В настоящее время морские пехотинцы с честью сражаются в зоне проведения спецоперации. В 2021 году министерство обороны Российской Федерации утвердило новый флаг и эмблему морской пехоты. Вид нового флага основан на прямом Георгиевском кресте белого цвета с расширяющимися концами. Углы между концами креста окрашены черным, с тремя красными полосами – двумя по бокам и одной посередине. Эти цвета символизируют принадлежность морских пехотинцев к флоту и в то же время – к силам, действующим на суше. Появление на флаге (помимо традиционного якоря) символа сухопутных сил – гренады (гранаты) – отражает изменившуюся роль морской пехоты: этот род войск в качестве структурной части флота превратился в экспедиционные силы, способные действовать на море и на суше в любом регионе мира, выполняя самый широкий круг задач от гуманитарных и миротворческих операций по эвакуации граждан из нестабильных регионов до борьбы с пиратством на путях морского судоходства. Девиз морских пехотинцев России: "Где мы – там победа!"

