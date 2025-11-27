Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20251127/rossija-864974583.html
Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома
Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома - 27.11.2025, ПРАЙМ
Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома
Россия и Алжир планируют развивать сотрудничество в сфере мирного атома, а также наращивать взаимодействие в нефтегазовом секторе, заявил российский посол... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T01:20+0300
2025-11-27T01:20+0300
энергетика
экономика
россия
алжир
рф
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864974583.jpg?1764195644
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Алжир планируют развивать сотрудничество в сфере мирного атома, а также наращивать взаимодействие в нефтегазовом секторе, заявил российский посол Алексей Соломатин. Посол в беседе с газетой "Известия" отметил, что Алжир проявляет интерес к российским разработкам в области мирного атома. "РФ тоже готова развивать это направление, тем более что уже налажены прямые рабочие контакты между профильными структурами двух стран", - пишет газета со ссылкой на слова Соломатина. Также посол добавил, что нефтегазовые компании РФ нацелены на дальнейшее наращивание взаимодействия с Алжиром, в том числе в сфере поставок оборудования, обслуживания инфраструктуры и разработки новых углеводородных месторождений, "В настоящее время ведется активная работа по продвижению на местный рынок российской продукции, в первую очередь сельскохозяйственной. Прорабатываются проекты в различных сферах: фармацевтической, банковской, транспортной и других", - отметил глава российской дипмиссии. Как уточнил Соломатин, несмотря на давление и незаконные односторонние санкции, введенные западными странами против РФ, отечественные и алжирские компании находят "варианты для преодоления возникающих трудностей и выстраивания взаимовыгодного сотрудничества".
алжир
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, алжир, рф
Энергетика, Экономика, РОССИЯ, АЛЖИР, РФ
01:20 27.11.2025
 
Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома

Посол Соломатин: Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Алжир планируют развивать сотрудничество в сфере мирного атома, а также наращивать взаимодействие в нефтегазовом секторе, заявил российский посол Алексей Соломатин.
Посол в беседе с газетой "Известия" отметил, что Алжир проявляет интерес к российским разработкам в области мирного атома.
"РФ тоже готова развивать это направление, тем более что уже налажены прямые рабочие контакты между профильными структурами двух стран", - пишет газета со ссылкой на слова Соломатина.
Также посол добавил, что нефтегазовые компании РФ нацелены на дальнейшее наращивание взаимодействия с Алжиром, в том числе в сфере поставок оборудования, обслуживания инфраструктуры и разработки новых углеводородных месторождений,
"В настоящее время ведется активная работа по продвижению на местный рынок российской продукции, в первую очередь сельскохозяйственной. Прорабатываются проекты в различных сферах: фармацевтической, банковской, транспортной и других", - отметил глава российской дипмиссии.
Как уточнил Соломатин, несмотря на давление и незаконные односторонние санкции, введенные западными странами против РФ, отечественные и алжирские компании находят "варианты для преодоления возникающих трудностей и выстраивания взаимовыгодного сотрудничества".
 
ЭнергетикаЭкономикаРОССИЯАЛЖИРРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала