Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома
2025-11-27T01:20+0300
энергетика
экономика
россия
алжир
рф
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Алжир планируют развивать сотрудничество в сфере мирного атома, а также наращивать взаимодействие в нефтегазовом секторе, заявил российский посол Алексей Соломатин.
Посол в беседе с газетой "Известия" отметил, что Алжир проявляет интерес к российским разработкам в области мирного атома.
"РФ тоже готова развивать это направление, тем более что уже налажены прямые рабочие контакты между профильными структурами двух стран", - пишет газета со ссылкой на слова Соломатина.
Также посол добавил, что нефтегазовые компании РФ нацелены на дальнейшее наращивание взаимодействия с Алжиром, в том числе в сфере поставок оборудования, обслуживания инфраструктуры и разработки новых углеводородных месторождений,
"В настоящее время ведется активная работа по продвижению на местный рынок российской продукции, в первую очередь сельскохозяйственной. Прорабатываются проекты в различных сферах: фармацевтической, банковской, транспортной и других", - отметил глава российской дипмиссии.
Как уточнил Соломатин, несмотря на давление и незаконные односторонние санкции, введенные западными странами против РФ, отечественные и алжирские компании находят "варианты для преодоления возникающих трудностей и выстраивания взаимовыгодного сотрудничества".
