https://1prime.ru/20251127/rossija-864974583.html

Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома

Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома - 27.11.2025, ПРАЙМ

Россия и Алжир намерены развивать сотрудничество в сфере мирного атома

Россия и Алжир планируют развивать сотрудничество в сфере мирного атома, а также наращивать взаимодействие в нефтегазовом секторе, заявил российский посол... | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T01:20+0300

2025-11-27T01:20+0300

2025-11-27T01:20+0300

энергетика

экономика

россия

алжир

рф

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864974583.jpg?1764195644

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Россия и Алжир планируют развивать сотрудничество в сфере мирного атома, а также наращивать взаимодействие в нефтегазовом секторе, заявил российский посол Алексей Соломатин. Посол в беседе с газетой "Известия" отметил, что Алжир проявляет интерес к российским разработкам в области мирного атома. "РФ тоже готова развивать это направление, тем более что уже налажены прямые рабочие контакты между профильными структурами двух стран", - пишет газета со ссылкой на слова Соломатина. Также посол добавил, что нефтегазовые компании РФ нацелены на дальнейшее наращивание взаимодействия с Алжиром, в том числе в сфере поставок оборудования, обслуживания инфраструктуры и разработки новых углеводородных месторождений, "В настоящее время ведется активная работа по продвижению на местный рынок российской продукции, в первую очередь сельскохозяйственной. Прорабатываются проекты в различных сферах: фармацевтической, банковской, транспортной и других", - отметил глава российской дипмиссии. Как уточнил Соломатин, несмотря на давление и незаконные односторонние санкции, введенные западными странами против РФ, отечественные и алжирские компании находят "варианты для преодоления возникающих трудностей и выстраивания взаимовыгодного сотрудничества".

алжир

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, алжир, рф