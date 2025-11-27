https://1prime.ru/20251127/rossija-864976939.html
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство красной икры в России в январе-сентябре этого года достигло 74,4 грамма на одного россиянина - это почти в 1,4 раза больше уровня годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным Росстата. Всего в стране в январе-сентябре было произведено 10,9 тысячи тонн икры против 7,8 тысячи за аналогичный период прошлого года. Население страны на начало года, как и годом ранее, составляло 146,1 миллиона человек. Таким образом, за девять месяцев текущего года производство составило 74,4 грамма красной икры на человека против 53,7 грамма годом ранее. Несмотря на значительный рост, текущий выпуск все еще заметно ниже уровня 2023 года, когда он составлял 144,4 грамма. В октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что производство красной икры в России по итогам 2025 года вырастет до 15 тысяч тонн.
