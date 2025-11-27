Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20251127/rossija-864976939.html
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры - 27.11.2025, ПРАЙМ
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры
Производство красной икры в России в январе-сентябре этого года достигло 74,4 грамма на одного россиянина - это почти в 1,4 раза больше уровня годом ранее,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T03:45+0300
2025-11-27T04:15+0300
бизнес
россия
экономика
росстат
росрыболовство
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/864976939.jpg?1764206133
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство красной икры в России в январе-сентябре этого года достигло 74,4 грамма на одного россиянина - это почти в 1,4 раза больше уровня годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным Росстата. Всего в стране в январе-сентябре было произведено 10,9 тысячи тонн икры против 7,8 тысячи за аналогичный период прошлого года. Население страны на начало года, как и годом ранее, составляло 146,1 миллиона человек. Таким образом, за девять месяцев текущего года производство составило 74,4 грамма красной икры на человека против 53,7 грамма годом ранее. Несмотря на значительный рост, текущий выпуск все еще заметно ниже уровня 2023 года, когда он составлял 144,4 грамма. В октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что производство красной икры в России по итогам 2025 года вырастет до 15 тысяч тонн.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, россия, росстат, росрыболовство
Бизнес, РОССИЯ, Экономика, Росстат, Росрыболовство
03:45 27.11.2025 (обновлено: 04:15 27.11.2025)
 
В России на одного человека производится 74 грамма красной икры

Росстат: производство красной икры в России в январе-сентябре выросло в 1,4 раза

Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Производство красной икры в России в январе-сентябре этого года достигло 74,4 грамма на одного россиянина - это почти в 1,4 раза больше уровня годом ранее, подсчитало РИА Новости по данным Росстата.
Всего в стране в январе-сентябре было произведено 10,9 тысячи тонн икры против 7,8 тысячи за аналогичный период прошлого года. Население страны на начало года, как и годом ранее, составляло 146,1 миллиона человек.
Таким образом, за девять месяцев текущего года производство составило 74,4 грамма красной икры на человека против 53,7 грамма годом ранее.
Несмотря на значительный рост, текущий выпуск все еще заметно ниже уровня 2023 года, когда он составлял 144,4 грамма.
В октябре глава Росрыболовства Илья Шестаков заявил, что производство красной икры в России по итогам 2025 года вырастет до 15 тысяч тонн.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯРосстатРосрыболовство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала