СМИ: в России могут ввести штрафы за читерский софт в киберспорте
СМИ: в России могут ввести штрафы за читерский софт в киберспорте
2025-11-27T05:13+0300
2025-11-27T05:13+0300
05:13 27.11.2025
 
СМИ: в России могут ввести штрафы за читерский софт в киберспорте

"Известия": в России могут ввести административные штрафы за читерский софт в киберспорте

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Административные штрафы до 30 тысяч рублей могут ввести в РФ за читерский софт в киберспорте, это нацелено на укрепление доверия к новой индустрии и привлечение инвесторов и широкой аудитории, рассказали газете "Известия" в Госдуме.
"Минспорт поддерживает борьбу с нечестной игрой в киберспорте. На турнирах хотят ввести наказания за использование запрещенных читов и специальных программ... Депутаты Госдумы предлагают штрафы за такие нарушения", - отмечает газета.
Также, по данным "Известий", Госдума предлагает установить административные штрафы до 30 тысяч рублей и использовать технические средства для предотвращения читерства.
Необходимость инициативы, как указано, обусловлена укреплением доверия к новой индустрии, привлечением инвесторов, спонсоров и широкой аудитории, отметили в газете.
По словам сенатора Артема Шейкина, которые приводит газета, "введение штрафов - закономерный шаг, аналогичный контролю за допингом в традиционном спорте", но для справедливости необходимы четкие, единые правила, включающие порядок фиксации нарушений, проведение проверок, защиту прав спортсменов и возможность подачи апелляций.
"Известия" также пишут, что в пресс-службах министерства спорта РФ и Федерации компьютерного спорта России на запросы газеты пока не ответили.
 
Заголовок открываемого материала