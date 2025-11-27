https://1prime.ru/20251127/rossiya-864982141.html
В Госдуме призвали Каллас прекратить диктовать условия России
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 ноя – ПРАЙМ. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет в комментарии РИА Новости призвал главу евродипломатии Каю Каллас прекратить делать "огульные" заявления на счет урегулирования украинского конфликта и диктовать какие-либо условия России. Ранее Каллас заявила, что первым шагом к завершению конфликта должно стать именно прекращение огня, а также отметила, что Евросоюз обсуждает расширение своих миссий по подготовке ВСУ непосредственно на территории Украины. "Каллас продолжает огульные заявления на счет урегулирования украинского конфликта, показывая свою заинтересовать в его эскалации, в то время, как Россия и США вырабатывают конструктивные предложения по его прекращению и выстраивания мирного диалога. Каллас пора вынести уроки из ошибок Евросоюза во внешней политики и прекратить диктовать какие-либо условия России", - сказал Шеремет. По его словам, с Россией нужно договариваться, учитывая ее геополитические интересы. "Западу пора осознать, что все их амбициозные и реваншистские блицкриги провалились и были абсолютно бессмысленны. В интересах стран Евросоюза сегодня попытаться сохранить лицо и сесть с Россией за стол переговоров, а не плодить условия, угрозы и ультиматумы", - сказал депутат.
