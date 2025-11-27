ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника

https://1prime.ru/20251127/rostekh-864980658.html

2025-11-27T08:21+0300

технологии

россия

ростех

калашников

оак

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Ростеха" различных классов уничтожили уже тысячи целей противника в ходе специальной военной операции, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности", – сказали в госкорпорации. Отмечается, что предприятия "Ростеха" разработали и серийно производят целый ряд беспилотных систем различного размера и назначения. В зоне СВО применяются порядка десяти типов разведывательных и ударных военных дронов. В их числе показавшие в боевых условиях лучшую эффективность барражирующие боеприпасы "КУБ", беспилотники "СКАТ 350М", дроны воздушной разведки и целеуказания "Гранат-4" концерна "Калашников". Также в госкорпорации отметили разведывательный дрон БПЛА400Т, оснащённый тепловизионным каналом разведки для поиска, обнаружения, распознавания и определения координат целей в дневных и ночных условиях. "Есть и уникальные решения, такие как дроны-перехватчики от нашего холдинга "Швабе". Аппараты этого комплекса могут эффективно уничтожать надоедливые и опасные мини-беспилотники", - добавили в "Ростехе". Также продолжается активное создание линейки гражданских дронов. В частности, холдинг "Росэл" разработал дроны с элементами ИИ для сельского хозяйства, ОАК создала транспортную беспилотную систему С-76, а компания "Азимут" представила беспилотник вертикального взлета и посадки с управляемым вектором тяги.

2025

технологии, россия, ростех, калашников, оак