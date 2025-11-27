https://1prime.ru/20251127/rostekh-864980658.html
ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника
ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника - 27.11.2025, ПРАЙМ
ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника
Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Ростеха" различных классов уничтожили уже тысячи целей противника в ходе специальной военной операции,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T08:21+0300
2025-11-27T08:21+0300
2025-11-27T08:21+0300
технологии
россия
ростех
калашников
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860431883_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_d0d6ec5b83f630cf1ac0e5c02d1946f8.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Ростеха" различных классов уничтожили уже тысячи целей противника в ходе специальной военной операции, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности", – сказали в госкорпорации. Отмечается, что предприятия "Ростеха" разработали и серийно производят целый ряд беспилотных систем различного размера и назначения. В зоне СВО применяются порядка десяти типов разведывательных и ударных военных дронов. В их числе показавшие в боевых условиях лучшую эффективность барражирующие боеприпасы "КУБ", беспилотники "СКАТ 350М", дроны воздушной разведки и целеуказания "Гранат-4" концерна "Калашников". Также в госкорпорации отметили разведывательный дрон БПЛА400Т, оснащённый тепловизионным каналом разведки для поиска, обнаружения, распознавания и определения координат целей в дневных и ночных условиях. "Есть и уникальные решения, такие как дроны-перехватчики от нашего холдинга "Швабе". Аппараты этого комплекса могут эффективно уничтожать надоедливые и опасные мини-беспилотники", - добавили в "Ростехе". Также продолжается активное создание линейки гражданских дронов. В частности, холдинг "Росэл" разработал дроны с элементами ИИ для сельского хозяйства, ОАК создала транспортную беспилотную систему С-76, а компания "Азимут" представила беспилотник вертикального взлета и посадки с управляемым вектором тяги.
https://1prime.ru/20251122/drony-864816474.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860431883_155:0:2886:2048_1920x0_80_0_0_0cfdd8be08e10b63847bab0340d413ad.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, россия, ростех, калашников, оак
Технологии, РОССИЯ, Ростех, Калашников, ОАК
ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника
"Ростех": российские военные уничтожили тысячи целей противника с помощью беспилотников
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Ростеха" различных классов уничтожили уже тысячи целей противника в ходе специальной военной операции, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности", – сказали в госкорпорации.
Отмечается, что предприятия "Ростеха
" разработали и серийно производят целый ряд беспилотных систем различного размера и назначения. В зоне СВО применяются порядка десяти типов разведывательных и ударных военных дронов.
В их числе показавшие в боевых условиях лучшую эффективность барражирующие боеприпасы "КУБ", беспилотники "СКАТ 350М", дроны воздушной разведки и целеуказания "Гранат-4" концерна "Калашников
".
Также в госкорпорации отметили разведывательный дрон БПЛА400Т, оснащённый тепловизионным каналом разведки для поиска, обнаружения, распознавания и определения координат целей в дневных и ночных условиях.
"Есть и уникальные решения, такие как дроны-перехватчики от нашего холдинга "Швабе". Аппараты этого комплекса могут эффективно уничтожать надоедливые и опасные мини-беспилотники", - добавили в "Ростехе".
Также продолжается активное создание линейки гражданских дронов. В частности, холдинг "Росэл" разработал дроны с элементами ИИ для сельского хозяйства, ОАК
создала транспортную беспилотную систему С-76, а компания "Азимут
" представила беспилотник вертикального взлета и посадки с управляемым вектором тяги.
Российские дроны сорвали попытку ВСУ прорваться в Купянский район