ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника - 27.11.2025
ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника
ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника - 27.11.2025, ПРАЙМ
ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника
Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Ростеха" различных классов уничтожили уже тысячи целей противника в ходе специальной военной операции,... | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T08:21+0300
2025-11-27T08:21+0300
технологии
россия
ростех
калашников
оак
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/08/07/860431883_0:169:3043:1880_1920x0_80_0_0_d0d6ec5b83f630cf1ac0e5c02d1946f8.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Ростеха" различных классов уничтожили уже тысячи целей противника в ходе специальной военной операции, сообщили РИА Новости в госкорпорации. "С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности", – сказали в госкорпорации. Отмечается, что предприятия "Ростеха" разработали и серийно производят целый ряд беспилотных систем различного размера и назначения. В зоне СВО применяются порядка десяти типов разведывательных и ударных военных дронов. В их числе показавшие в боевых условиях лучшую эффективность барражирующие боеприпасы "КУБ", беспилотники "СКАТ 350М", дроны воздушной разведки и целеуказания "Гранат-4" концерна "Калашников". Также в госкорпорации отметили разведывательный дрон БПЛА400Т, оснащённый тепловизионным каналом разведки для поиска, обнаружения, распознавания и определения координат целей в дневных и ночных условиях. "Есть и уникальные решения, такие как дроны-перехватчики от нашего холдинга "Швабе". Аппараты этого комплекса могут эффективно уничтожать надоедливые и опасные мини-беспилотники", - добавили в "Ростехе". Также продолжается активное создание линейки гражданских дронов. В частности, холдинг "Росэл" разработал дроны с элементами ИИ для сельского хозяйства, ОАК создала транспортную беспилотную систему С-76, а компания "Азимут" представила беспилотник вертикального взлета и посадки с управляемым вектором тяги.
технологии, россия, ростех, калашников, оак
Технологии, РОССИЯ, Ростех, Калашников, ОАК
08:21 27.11.2025
 
ВС России с помощью дронов "Ростеха" уничтожили тысячи целей противника

"Ростех": российские военные уничтожили тысячи целей противника с помощью беспилотников

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Российские военнослужащие с помощью беспилотников "Ростеха" различных классов уничтожили уже тысячи целей противника в ходе специальной военной операции, сообщили РИА Новости в госкорпорации.
"С помощью наших дронов российские войска разведали и уничтожили тысячи целей противника, в том числе критически важных для его боеспособности", – сказали в госкорпорации.
Отмечается, что предприятия "Ростеха" разработали и серийно производят целый ряд беспилотных систем различного размера и назначения. В зоне СВО применяются порядка десяти типов разведывательных и ударных военных дронов.
В их числе показавшие в боевых условиях лучшую эффективность барражирующие боеприпасы "КУБ", беспилотники "СКАТ 350М", дроны воздушной разведки и целеуказания "Гранат-4" концерна "Калашников".
Также в госкорпорации отметили разведывательный дрон БПЛА400Т, оснащённый тепловизионным каналом разведки для поиска, обнаружения, распознавания и определения координат целей в дневных и ночных условиях.
"Есть и уникальные решения, такие как дроны-перехватчики от нашего холдинга "Швабе". Аппараты этого комплекса могут эффективно уничтожать надоедливые и опасные мини-беспилотники", - добавили в "Ростехе".
Также продолжается активное создание линейки гражданских дронов. В частности, холдинг "Росэл" разработал дроны с элементами ИИ для сельского хозяйства, ОАК создала транспортную беспилотную систему С-76, а компания "Азимут" представила беспилотник вертикального взлета и посадки с управляемым вектором тяги.
ТехнологииРОССИЯРостехКалашниковОАК
 
 
