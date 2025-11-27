https://1prime.ru/20251127/rubl-865001539.html

Рубль и золото: блистательная осень

Рубль и золото: блистательная осень

Российская валюта в соответствии с ожиданиями "Альфа-Форекс" завершает осенний торговый цикл на высоких уровнях. Это объясняется, прежде всего, оптимистичным геополитическим фактором. На неделе в СМИ и социальных сетях официальных представителей властей много новостей о мирном плане от США.Потенциал укрепления рубля до конца недели сдвинут к локальным и годовым максимумам: около 77,5 рубля за доллар, 88 рублей за евро и 10,8 рубля за юань. Спрос на рублевые активы поддерживается сочетанием внешнеполитических ожиданий и внутреннего оптимизма на рынке капитала.Отсутствие результатов в переговорном трэке Запада и Российской Федерации, появление новых признаков геополитической неопределенности может способствовать удержанию котировок рубля в рамках среднесрочного диапазона. Для доллара возможно восстановление в область 81,5 рубля, для евро к 94,5 рубля, для юаня к 11,45 рубля. Однако даже в этом сценарии фундаментальные факторы пока позволяют рассчитывать на сохранение общей тенденции умеренного укрепления национальной валюты в IV-м квартале.В то же время санкционное давление на российскую экономику продолжается. Так, растет дисконт на российскую марку нефти Urals относительно мирового эталона Brent, стоимость которой рискует упасть до 60 долларов за баррель. Данный фактор может негативно повлиять на выручку компаний экспортеров углеводородов в будущем, сократив внешнеторговое сальдо страны. В этой связи, уменьшение предложения иностранной валюты на внутреннем рынке создаст условие для ослабления рубля позже.Экономика США замедляет темпы роста. Об этом говорят данные бюро трудовой статистики (BLS). Показатель занятости населения Nonfarm Payrolls (исключая сельхозсектор) по итогам сентября составил 119 тысяч новых рабочих мест, но цифры за август были пересмотрены до минус 4 тыс. Общий уровень безработицы вырос на 0,1% до 4,4%. Отчетность за октябрь и ноябрь будет опубликована в первую пятницу следующего месяца.Большинство аналитиков ожидают дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики ФРС на заседании 9-10 декабря. Вероятность снижения учетной ставки до диапазона 3,5-3,75% сейчас оценивается в 80%. На этом фоне индекс доллара (DXY) завершил локальный рост у уровня 100,4 пунктов, инвесторы фиксируют торговые позиции перед длинными выходными в США. Единая европейская валюта с начала недели восстанавливает позиции относительно доллара в рамках 1,1500-1,1600.Во второй половине ноября ведущие государственные и частные российские СМИ уделили особое внимание итогам масштабного исследования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации "Анализ зарубежной и российской практики регулирования операций на рынке Форекс". Российская юрисдикция внебиржевого валютного рынка, несомненно, имеет широкий перечень сильных сторон и конкурентных преимуществ.Он пополняется новыми привлекательными инструментами для трейдеров и инвесторов. Научная работа опровергла и главный миф, что доля убыточных клиентов кардинально зависит от размера плеча. Ограничение плеча не выполняет заявленной цели защиты от убытков, но снижает привлекательность российского рынка.Еще больше полезной экспертной информации для участников рынка доступно в нашем Telegram-канале.Прогнозы от "Альфа-Форекс":В валютной паре евро/доллар сохраняется среднесрочный коррекционный коридор 1,14-1,18.По доллару торговые рамки сместились до 77,50-82 рублей, с перспективой движения к нижней границе.Евро закрепляется в недельном диапазоне 88-94 рублей.К началу зимы торги юанем ожидаем в границах 10,80 – 11,45 рублей.Золото на начало декабря стабилизировалось в пределах 4 000-4 200 долларов за тройскую унцию.Автор — генеральный директор "Альфа-Форекс" Гузель Проценко

