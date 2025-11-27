Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В ЦБ поддержали скидки на маркетплейсах, не дискриминирующие покупателей - 27.11.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20251127/skidki-864992684.html
В ЦБ поддержали скидки на маркетплейсах, не дискриминирующие покупателей
В ЦБ поддержали скидки на маркетплейсах, не дискриминирующие покупателей - 27.11.2025, ПРАЙМ
В ЦБ поддержали скидки на маркетплейсах, не дискриминирующие покупателей
Банк России поддерживает скидки на маркетплейсах, но без дискриминации покупателей, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. | 27.11.2025, ПРАЙМ
2025-11-27T16:06+0300
2025-11-27T16:28+0300
бизнес
финансы
россия
эльвира набиуллина
герман греф
вячеслав володин
сбербанк
втб
рф
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_0:303:3103:2048_1920x0_80_0_0_f8a4a05bf982d92075c0f61df7b322c8.jpg
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России поддерживает скидки на маркетплейсах, но без дискриминации покупателей, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Банк России очень поддерживает и скидки, и бонусы, и никогда не выступал за их отмену. Но что для нас важно, чтобы эти скидки были доступны широкому кругу потребителей и не было дискриминации", - сказал он на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности". "И с учетом того, что сейчас начинает действовать закон о платформенной экономике, нам кажется, самое время это урегулировать. Для всех маркетплейсов, для всех экосистем, независимо от их структуры, доминирует ли там финансовый бизнес или доминирует торговый бизнес. Дискриминация должна быть устранена и у клиентов должен быть равный доступ ко всем благам, которые там происходят", - добавил Габуния. Ранее глава "Сбера" Герман Греф отмечал, что ему неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность". В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. Банки поддержал ЦБ. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается. В пресс-службе объединенной компании Wildberries&amp;Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
https://1prime.ru/20251125/pismo--864916979.html
https://1prime.ru/20251126/marketpleysy-864960197.html
https://1prime.ru/20251125/minfin--864929320.html
рф
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/07/1e/850535008_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_8d3bfb7573fde9534bcca251962f527b.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
бизнес, финансы, россия, эльвира набиуллина, герман греф, вячеслав володин, сбербанк, втб, рф
Бизнес, Финансы, РОССИЯ, Эльвира Набиуллина, Герман Греф, Вячеслав Володин, Сбербанк, ВТБ, РФ
16:06 27.11.2025 (обновлено: 16:28 27.11.2025)
 
В ЦБ поддержали скидки на маркетплейсах, не дискриминирующие покупателей

ЦБ поддерживает те скидки на маркетплейсах, которые не дискриминируют покупателей

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЦентральный Банк РФ
Центральный Банк РФ - ПРАЙМ, 1920, 27.11.2025
Центральный Банк РФ. Архивное фото
© РИА Новости . Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России поддерживает скидки на маркетплейсах, но без дискриминации покупателей, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния.
"Банк России очень поддерживает и скидки, и бонусы, и никогда не выступал за их отмену. Но что для нас важно, чтобы эти скидки были доступны широкому кругу потребителей и не было дискриминации", - сказал он на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности".
Денежные купюры, монеты и кредитные карты - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Предприниматели призвали ЦБ не ограничивать скидки на маркетплейсах
25 ноября, 12:41
"И с учетом того, что сейчас начинает действовать закон о платформенной экономике, нам кажется, самое время это урегулировать. Для всех маркетплейсов, для всех экосистем, независимо от их структуры, доминирует ли там финансовый бизнес или доминирует торговый бизнес. Дискриминация должна быть устранена и у клиентов должен быть равный доступ ко всем благам, которые там происходят", - добавил Габуния.
Ранее глава "Сбера" Герман Греф отмечал, что ему неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность".
В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли.
Глава Сбербанка Герман Греф - ПРАЙМ, 1920, 26.11.2025
Греф назвал скидочную политику маркетплейсов "торговым рабством"
Вчера, 17:54
Банки поддержал ЦБ. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается.
В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий.
Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.
Здание Министерства финансов РФ - ПРАЙМ, 1920, 25.11.2025
Минфин определит позицию по регулированию оплаты на маркетплейсах
25 ноября, 17:18
 
БизнесФинансыРОССИЯЭльвира НабиуллинаГерман ГрефВячеслав ВолодинСбербанкВТБРФ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологийСоциальная политикаЭкологическая политика
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала