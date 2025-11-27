https://1prime.ru/20251127/skidki-864992684.html

В ЦБ поддержали скидки на маркетплейсах, не дискриминирующие покупателей

Банк России поддерживает скидки на маркетплейсах, но без дискриминации покупателей, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. | 27.11.2025, ПРАЙМ

2025-11-27T16:06+0300

МОСКВА, 27 ноя - ПРАЙМ. Банк России поддерживает скидки на маркетплейсах, но без дискриминации покупателей, сообщил заместитель председателя ЦБ РФ Филипп Габуния. "Банк России очень поддерживает и скидки, и бонусы, и никогда не выступал за их отмену. Но что для нас важно, чтобы эти скидки были доступны широкому кругу потребителей и не было дискриминации", - сказал он на пресс-конференции по "Обзору финансовой стабильности". "И с учетом того, что сейчас начинает действовать закон о платформенной экономике, нам кажется, самое время это урегулировать. Для всех маркетплейсов, для всех экосистем, независимо от их структуры, доминирует ли там финансовый бизнес или доминирует торговый бизнес. Дискриминация должна быть устранена и у клиентов должен быть равный доступ ко всем благам, которые там происходят", - добавил Габуния. Ранее глава "Сбера" Герман Греф отмечал, что ему неприятно, когда маркетплейсы забирают неправомерно долю на рынке у физических сетей за счет нерыночных условий конкуренции, созданных со стороны государства. По его словам, это должно быть прекращено - и тогда "в честной конкуренции они должны показать свою эффективность". В ноябре главы Сбербанка, ВТБ, Т-Банка, Альфа-банка и Совкомбанка направили письмо председателю Госдумы Вячеславу Володину с предложением обязать маркетплейсы устанавливать единую цену на товар вне зависимости от средства платежа, а также запретить прямые скидки, акции и бонусы. В письме банков говорилось, что такие меры не приведут к удорожанию товаров для населения, но позволят выровнять конкурентные условия и обеспечить переход от "ценовой гонки на истощение" к устойчивому технологическому развитию электронной торговли. Банки поддержал ЦБ. В понедельник газета "Коммерсант" написала, что глава регулятора Эльвира Набиуллина предложила Минэкономразвития запретить маркетплейсам продавать свои финансовые продукты на собственных площадках. Газета ссылается на письмо, в котором глава ЦБ также предлагает запретить онлайн-платформам устанавливать разные цены в зависимости от способа оплаты. В Минэкономразвития РИА Новости в свою очередь сообщили, что письмо Набиуллиной получено и прорабатывается. В пресс-службе объединенной компании Wildberries&Russ РИА Новости отмечали, что идея запретить маркетплейсам предоставлять финансовые продукты собственных банков на своих же площадках сопоставима с запретом на деятельность таких банков, а также выразили надежду на пересмотр Банком России своей позиции по итогам дискуссий. Вопрос поднимается не в первый раз - так, в октябре Совет Федерации рекомендовал правительству рассмотреть вопрос о внесении поправок в закон о платформенной экономике, которые обеспечат недискриминационный доступ к посреднической цифровой платформе (маркетплейсу) для всех партнеров и пользователей. Сенаторы предложили исключить преимущества для аффилированных лиц и закрепить принцип единой цены на товары, работы, услуги независимо от выбора электронного средства платежа.

